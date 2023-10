Padova Femminile, il derby è servito! 2 a 0 al Condor Treviso con Carli e Paladini

Carli e Paladini regalano una domenica al miele per il Padova Femminile, vittorioso nel derby casalingo della quinta giornata del girone B del campionato di Serie C contro il Condor Treviso. Affermazione preziosissima per le ragazze allenate da Marco Montresor, che dopo un avvio di stagione molto complicato, in queste ultime 3 giornate hanno raccolto la bellezza di 7 punti, riportandosi nel gruppone di metà classifica.

La rivoluzione estiva sta iniziando a dare i primi frutti e la compagine biancoscudate ha ingranato la marcia giusta. Dopo anni molto difficili in termini di risultati, finalmente si percepisce una progettualità chiara della società diretta da Massimo Mingardi. Nel prossimo impegno subito un test molto probante per capitan Fabbruccio e compagne, con la trasferta in casa della capolista Meran Women, autrice di un percorso senza macchia con ben 22 gol segnati e uno solo subito in 5 partite. Le padovane sapranno sovvertire il pronostico?