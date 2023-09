Padova Femminile, domenica al Vermigli è derby-time con il Venezia!

Il Padova Femminile all'esame Venezia. Sarà un derby per cuori forti quello che andrà in scena domenica 24 settembre alle ore 15:30 per la 3°giornata del campionato di Serie C girone B. Le due squadre arrivano all'appuntamento con morale diametralmente opposto: le biancoscudate con due sconfitte in questo avvio di stagione, sempre di misura, sempre per 2 a 1 contro Accademia Spal e Trento.

Trovare l'equilibrio contro le lagunari sarà fondamentale, anche per vendicare la sconfitta a domicilio per 3 a 0 subita proprio contro il Venezia il 9 maggio scorso. Le veneziane, ora dirette da Tatiana Zorri, sono partite forte in questo inizio di campionato, centrando due vittorie nette contro Chieti (0-4) e Perugia (addirittura 9-1).

Dirigerà la sfida Michele Piccolo di Pordenone, coadiuvato da Nduja e Favaro.