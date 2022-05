Padova Femminile, ESCLUSIVA: esonerato Obetti, torna mister Di Stasio

Non c'è ancora l'ufficialità, ma il dado è tratto e possiamo darlo in esclusiva su Padova Oggi. Il Padova Femminile esonera mister Obetti a cinque giornate dalla fine del campionato e richiama sulla panchina della squadra biancoscudata femminile mister Fabio Di Stasio, precedentemente dimissionario per motivi famigliari nel marzo scorso.

Questa mattina il direttore sportivo Valter Pepato ha comunicato la decisione a Filippo Obetti di esonero immediato dalla prima squadra biancoscudata. Torna sulla plancia di comando Fabio Di Stasio, chiamato a salvare un gruppo sicuramente confuso dai repentini cambi di guida tecnica accorsi in quest'ultimo mese e mezzo.

"L’esonero è stato dettato da motivi di campo," segnala la società biancoscudata "nello specifico lo scarso rendimento in termini di punti portati a casa al netto delle partite giocate. Si è scelto di ripercorrere la strada Di Stasio perché si punta ad una continuità, sicuramente interrotta in questa parentesi, ma comunque intrapresa da agosto. Le strade con Obetti si dividono più che serenamente, la Società gli è grata per gli anni passati nel settore giovanile e per quanto di buono fatto in questi mesi in Prima Squadra."