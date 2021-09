Padova Women, ko pesante contro il Venezia. Out dalla Coppa Italia

Partita difficilissima per le ragazze di mister Di Stasio. Alla fine è 2 a 1 per le lagunari e addio alla Coppa Italia. Il 10 ottobre il via al campionato

Saluta la Coppa Italia di Serie C il Padova Women di mister Di Stasio. Pesante il 5 a 1 ad opera del Venezia CF nell'ultimo turno del girone preliminare di Coppa. Padovane che terminano la gara in otto, a causa di due espulsioni e l'infortunio nel finale di gara di Didoné.

La cronaca

La caduta è brutta, ma ci sono tutte le attuenuanti del caso. Perché il 5 a 1 è un risultato che non fa giustizia alla buona prestazione coraggiosa delle biancoscudate. Piove tanto al Vermigli, non solo climaticamente, ma anche in termini di gol. Passano 2 minuti e il Venezia è subito avanti con Zuanti, smarcata davanti ad un'incolpevole Polonio. Il colpo a freddo fa male alle biancoscudate, che riescono a reagire al 10' con Carli, che trova la rete al termine di un'azione personale di pregevole fattura. La padovane sono ben messe in campo, il match è in equilibrio fino al 20'. Polonio, già ammonita, esce dall'area di rigore toccando due volte il pallone con le mani. Cartellino rosso e sulla punizione seguente Mella fredda l'incolpevole Crespan.

Nel secondo tempo Nencioni al 52' porta a tre le marcature del Venezia ed è notta fonda sul Vermigli. Entra Gabbatore (classe 2006) al posto di Carli, ma al 65' un altro rosso viene sventolato in faccia alle biancoscudate: questa volta è Biasiolo a farsi la doccia prima del tempo. La doppietta di Zuanti fissa il risultato sul definitivo 5 a 1 veneziano. Nel finale di gara l'infortunio di Didonè.

Prossimo appuntamento domenica 10 ottobre per la prima di campionato, in casa dell'Oristano, allo Stadio Tharros.