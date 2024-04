Padova, Filippo Delli Carri: «La rete è dedicata a Crescenzi. Brutto primo tempo, è scatto qualcosa rimasti in 10»

Il migliore in campo dei biancoscudati in quel di Fiorenzuola, Filippo Delli Carri, sale a quota 4 gol in campionato e nel post gara non fa troppi giri di parole per il brutto primo tempo della squadra: «È un gol simile a quello della prima giornata contro il Mantova. Il portiere è uscito e ne ho approfittato. Sono contento. Nel primo tempo abbiamo fatto molto male e sofferto, non facendo le cose provate in settimana. In 10 è scattato qualcosa, abbiamo giocato più spensierati ed è arrivato il gol. Il mister Oddo ci ha trasmesso tanti concetti in queste settimane ed applicarli subito non sarà facile, anche in vista della Triestina. Ce la stiamo mettendo tutta per far si che le cose vengano automaticamente perché siamo un bel gruppo. Il Fiorenzuola con la sua aggressività ci ha messo in difficoltà e noi potevamo gestire meglio la palla. Il primo tempo è stato di sofferenza, in cui ci siamo espressi al di sotto delle nostre qualità fisiche e tecniche. I fattori possono essere stati tanti, magari loro l’hanno approcciata meglio. Potevamo fare molto meglio. Liguori? Ero lontano dall’azione, Michael mi ha detto di non avere fatto nulla. Credo a lui, riguarderò le immagini. Dopo il rosso abbiamo avuto una grande reazione da squadra. Cosa ci ha detto Oddo in cerchio a fine partita? Ci ha detto che annulla l’allenamento di domani mattina perché c’è la Maratona! In realtà ha bacchettato molto sul primo tempo, completamente sbagliato, mentre nella ripresa gli è piaciuto lo spirito di squadra e la voglia di sacrificarsi. Il gol lo dedichiamo a Luca Crescenzi e per la scomparsa di sua madre. Gli siamo vicini e lo aspettiamo in campo a braccia aperte. Ci dispiace tanto, ci manca tanto in spogliatoio»