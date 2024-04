Padova, Francesco Peghin: «I playoff al 90% slittano»

Si conclude la stagione regolare con una vittoria del Padova e il presidente biancoscudato, Francesco Peghin, prova ad infondere fiducia a tutto l'ambiente in vista dell'arrivo dei playoff: «Credo sia stato un buon campionato, ora c’è la grande sfida dei playoff, ma abbiamo le carte in regola per fare bene. Questo gruppo può stupirci. Fino al gol segnato è stato un Padova molto bello, queste partite per spirito e morale è sempre meglio vincerle. Tra un mese sarà un’altra storia. Confronto tra Oddo e Torrente? Difficile paragonarli e giudicarli almeno al momento. Contro la Triestina è stata una gara rilassata, ma è positivo avere portato a casa il successo. I playoff al 90% slittano».