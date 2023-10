Padova, Francesco Peghin: «Pareggio giusto, un grande plauso ai ragazzi per la reazione»

Il presidente Francesco Peghin nel dopo gara di Vicenza-Padova si è intrattenuto con i giornalisti analizzando il derby del Menti: «Credo sia stato un bellissimo derby, con tanti capovolgimenti di fronte. Il risultato credo sia stato giusto per quanto visto sul campo. Non meritavamo di perdere. Un grande plauso va ai ragazzi per la reazione di carattere e determinazione messa in campo nella ripresa. Il pari, per come si è messa la situazione, è un buonissimo risultato. La cornice odierna del Menti è stata bellissima, sembrava il vecchio Appiani con i rimpianti annessi se si fosse scelto di tenerlo ancora in piedi. La vicinanza del pubblico è meritatissima. Abbiamo dimostrato carattere e abbiamo dimostrato di essere una squadra che punta alla vittoria del campionato. Le rivali sono tutte forti, incluso il Vicenza, che non è tagliato fuori dalla contesa. Siamo tutte lì, c’è da giocarsela fino in fondo».