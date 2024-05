Padova, guai per mister Oddo: si ferma Nico Kirwan per infortunio, playoff a forte rischio?

Brutte notizie in vista dei playoff per Nico Kirwan. Uno dei fedelissimi di mister Oddo, nonché titolarissimo sulla fascia destra biancoscudato, si deve fermare per una lesione miotendinea al bicipite femorale della coscia sinistra subita alla viglia della gara tra Padova e Triestina. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio, ma per l'esterno di difensivo neozelandese si prospetta uno stop che può variare tra le due e le quattro settimane, in relazione alla severità della lesione.

Dal punto di vista tattica un'assenza che si prospetta pesante, anche se le alternative non mancano. Belli nel suo ruolo naturale, Faedo o Capelli adattati sono le soluzioni a disposizione di Massimo Oddo per mettere una toppa sulla corsia destra difensiva. Ovviamente con Faedo largo a destra, si aprirebbe il ballottaggio su chi dovrebbe affiancare Delli Carri tra Crescenzi e Perrotta. Già dal test a porte chiuse contro la Virtus Verona di domenica 5 maggio potrebbero vedersi le prime indicazioni sul tema.