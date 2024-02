Padova, le parole di Zamparo e Dezi nel post gara contro l'Arzignano

Zamparo al primo gol con la maglia del Padova è il ritratto della felicità nelle interviste post partita: «Il cross di Capelli? Una grande palla, per davvero. Quando arrivano palloni del genere, è più facile segnare. Sono molto contento della vittoria e per la prestazione, credo abbiamo disputato una grande partita. Credo stiamo dimostrando belle cose, bisogna solo proseguire così. Oughourlian in settimana ci ha fatto l’in bocca al lupo, ha detto che ci crede nella B. Per me che lo vedevo per la prima volta è stato un bel sostegno. Serve crederci finché la matematica non ci condannerà. Se non lo facciamo saremo degli sciocchi, ora serve continuare a correre finché ne abbiamo. La rete? Ho vissuto un periodo un po’ difficile, il gol lo dedico a me stesso perché non è stato facile... Al gol ci ero già andanto vicino molte volte, come a Novara quando la palla si è fermata sulla linea. Il mio impiego? Entro spesso a gara in corso, gioco spezzoni, ovviamente spero di fare qualcosa in più in settimana per convincere mister Torrente. La competizione in attacco? Siamo tanti e forti. Quando la competizione è leale, come in questo caso, fa bene a tutti perché alza il livello tecnico e ti porta a migliorare. Ora giochiamo ogni tre giorni, ci sarà bisogno di tutti».

Sullo stesso piano anche le parole di Dezi, autore del poker definitivo: «Felici per il risultato netto e il tris di vittorie. Il mio gol? Ovvio, sono felice anche per questo e lo dedico alla mia famiglia Lasciare Padova non è mai stato un mio pensiero, anche perché qui sto bene e ho stretto legami con tante persone. Il gruppo? È bello e unito e vogliamo arrivare fino in fondo, senza mollare un centimetro. Potrà sembrare banale, ma dobbiamo guardare partita dopo partita e poi vediamo cosa succede. Oughourlian era contento, la sua visita è stato uno stimolo in più e credo che lo abbiamo fatto andare via felice».