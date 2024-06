Padova, documenti depositati per l'iscrizione in C! Venerdì il summit a Londra per capire il futuro

Comincia con un comunicato di grande rilevanza una delle settimane più importanti della storia recente dei biancoscudati: «Il Calcio Padova comunica che, in data odierna, la Società ha completato il deposito presso gli uffici della Lega Pro di Firenze di tutti i documenti necessari all’iscrizione del club al campionato di Serie C per la stagione sportiva 2024-2025».

Burocrazia espletata e in attesa della conferma della Covisoc, tutta l’attenzione ora è rivolta sul summit londinese di venerdì 7 giugno tra il proprietario Oughourlian, l’ad Alessandra Bianchi e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Sul tavolo le linee programmatiche del Padova della prossima stagione. Intanto il numero 1 franco armeno in casa Lens, altra squadra di proprietà al pari del Milionarios in Colombia, ha optato per un ribaltone in piena regola. Via il dg Arnaud Pouille ed altrettanto il tecnico Franck Haise protagonisti della qualificazione in Champions League la passata campagna. Pierre Dréossi sarà il nuovo direttore generale del club francese, mentre per quanto riguarda il tecnico è in corso una valutazione di tanti profili.