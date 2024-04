Padova, il jolly Capelli: «Per i playoff siamo in ballo e vogliamo ballare. Oddo vuole che ci divertiamo in campo»

Universale. Alessandro Capelli ha una dote che piace tanto a tutti gli allenatori del mondo: gioca dove gli viene richiesto. Esterno destro a tutta fascia, idem a sinistra, attaccante esterno in ambo i lati e dopo sabato scorso, anche terzino destro. La prima stagione a Padova di Alessandro Capelli, al momento, si può definire itinerante e all'insegna della continuità, come riconosce il numero 17 biancoscudato in conferenza stampa: «Giocare davanti mi piace, ma non nego che mi sia piaciuto anche fare il terzino, come nell’ultima partita contro il Fiorenzuola. Dipende tutto dall’interpretazione. Torrente voleva terzini a 4 più bloccato, mentre al momento come concetti con Oddo siamo un po’ più propositivi, quindi ci può stare giocare lì. Giocare in tanti ruoli è vantaggio, come uno svantaggio. Fare più ruoli è una variabile per il mister. Quando Oddo mi ha detto che avrei giocato sabato scorso, sono stato molto contento. Qualcuno mi ha fatto notare scherzosamente, ma non troppo, che quello è il ruolo che Oddo fece da giocatore. Ormai sono diventato un jolly per la squadra».



Un giocatore per tutte le posizioni, in grado di analizzare con grande attenzione la sua stagione e quella dei compagni: «Abbiamo fatto un gran campionato nella prima parte della stagione. Il girone di andata è stato fatto bene da tutti e le prestazioni sono state ottime. Anche personalmente avevo fatto gol pesanti e prestazioni importanti Da quando si è cambiato modulo sono stato un po’ penalizzato, sapevo di non essere la prima scelta e ho giocato meno, cercando sempre di adattarmi. Come giocatore ho bisogno di spazio per incidere, fare il quinto è il giusto compromesso penso. A gennaio sono arrivati giocatori importanti e il Mantova ha sbagliato pochissimo. La gara dell’Euganeo ci ha riportato un po’ sulla terra. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, responsabilità solo nostra».



Alle porte i playoff, con Capelli pronto a qualsiasi avversario: «In post season dipende solo da noi. Il mercato di gennaio ha completato la rosa ed ora siamo 25 titolari. Siamo un bel gruppo, affiatato e che può fare la differenza. Negli anni passati hanno vinto i gruppi, più delle individualità. Prendiamo il Lecco, l’anno scorso ci ha sempre creduto ed è salito. Avellino e Benevento sono molto competitive, il Vicenza nel nostro girone anche. Ma noi siamo in ballo e vogliamo ballare. In tanti ci temono e possiamo arrivare in fondo. Ritrovare il Catania ai playoff? Mi farebbe piacere rigiocarci contro. Perdere quella finale ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Personalmente sarebbe stato il mio primo trofeo da pro, dopo la D vinta. Oddo ci ha detto che dobbiamo soprattutto divertirci. Eravamo arrivati a un punto in cui c’era poco entusiasmo e spensieratezza, non lo nego».