Padova, Kevin Varas: «Abbiamo avute le nostre occasioni, ma Voltan è stato il migliore in campo»

Un rigore pesante come un macigno e tirato con il sangue freddo forgiato da mille battaglie sui campi di D e C. Kevin Varas è risultato ancora una volta decisivo per il Padova e nel post gara contro la Virtus Verona analizza la sfida: «Ci abbiamo provato fino alla fine, ma abbiamo sprecato una grande occasione. Meno male abbiamo pareggiato e guadagnato un punto. Da lunedì penseremo al Trento, con la speranza di recuperare qualche punto. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, poi guarderemo gli altri risultati. Da qui alla fine saranno tutte gare difficili. Noi cercheremo di lottare sino alla fine per il primo posto. Il rigore? Il mister ha deciso di mettere me rigorista. Fin dall’inizio ci sono state gerarchie, io mi sono preso la responsabilità. Ho sempre tirato i rigori, stavolta è andata bene. In squadra abbiamo tanti rigoristi all’altezza. Cosa ci è mancato? Non lo saprei dire, perché le occasioni le abbiamo avute e Voltan è stato il migliore in campo».