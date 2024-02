Padova la grande bellezza, un derby dominato con gol, testa e fisico

Meglio partire dai numeri. Sessantuno punti in classifica, otto risultati utili di fila (5 vittorie e 3 pareggi), tre successi consecutivi senza subire reti e alle porte una semifinale con la Lucchese da ribaltare dopo la sconfitta dell'andata. Con il 4 a 0 all'Arzignano è arrivato anche il sorpasso in termini di media punti tra casa e trasferta, rispettivamente 2,21 e 2,14, mettendo a tacere la solite voci critiche che parlavano di tabù Euganeo e Padova più a suo agio in trasferta.

Dopo il poker agli uomini di Bianchini, Torrente ha molti motivi per sorridere. Il risultato? Certo, ma soprattutto la prestazione e una concretezza, giusto riconoscerlo, spesso invocata in questa stagione e altrettanto spesso latitata. Contro i vicentini, la gara è stata chiusa in 10 minuti e la sensazione di controllo è stata totale nell'arco dei 90 minuti. Il cambio tattico delle ultime tre partite ha portato benefici balsamici nella mente dei giocatori, soprattutto in attacco, ma anche in difesa, dove al netto che Delli Carri e Faedo si setano più a loro agio in una linea a 3, stanno dimostrando di poter giocare - e bene - anche a 4.

Buon segno. I difensori biancoscudati, oltre ad essere intelligenti tatticamente, hanno quella che lo psicologo e lo scrittore americano David Goleman, definisce "intelligenza emotiva". Che cosa significa? La capacità di un individuo di riconoscere, discriminare ed identificare, etichettando e gestendo nel modo appropriato le proprie emozioni e quelle degli altri allo scopo di raggiungere determinati obiettivi. In questo caso l'obiettivo può essere quello di proseguire un grande campionato, subendo meno reti possibili e mettendo pressione ad un Mantova fantascientifico.

La mai persa solidità difensiva con il nuovo abito tattico scelto da Torrente ha fatto rima con una rinnovata verve offensiva, con 7 gol nelle ultime 3 e ben 5 marcatori diversi sul tabellino. Con l'innesto di Crisetig in cabina di regia, la squadra ha messo ancora più fisico e chili in mediana, come si è visto nelle ultime due. Una delle sfide di questo periodo sarà l'integrazione completa nel meccanismo padovano proprio dell'ex prodotto del vivaio interista con il piede allo zucchero di Radrezza. È possibile una coesistenza tra i due? Se possibile, bene provare in momenti di partita in cui si può fare questa coesistenza, altrimenti meglio essere chiari fin da subito, per il bene dell'ambiente. A proposito di habitat naturale, Liguori rimesso a destra è un altro giocatore, molto più a suo agio e in un momento in cui vede la porta grande come un container. Il raggiungimento della doppia cifra in termini realizzativi (due anni su due a Padova per Magic Mike) lo mette in una posizione di ulteriore benessere psicofisico in vista di questo rush finale.

Mercoledì arriva la Lucchese, per una semifinale di Coppa Italia di Serie C da ribaltare e una finale tutta da conquistare. Tra le note positive del pomeriggio contro l'Arzignano, in questo senso, c'è anche la fame delle cosidette "seconde linee" di Torrente, su tutti Capelli, Zamparo e Dezi, protagonisti con assist e gol di una ripresa ad altissimo livello. Dalla lora forza passeranno molte fortune bianoscudate contro i toscani di Gorgone, reduci da 2 punti nelle ultime quattro e sconfitti all'Adriatico di Pescara al debutto di Bucaro sulla panchina degli abruzzesi.