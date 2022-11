Il Padova non fa "Miracoli", il Sangiuliano vola. Caneo in bilico

SEREGNO (Monza-Brianza) Stadio "Ferruccio"

SANGIULIANO CITY-PADOVA 1-0

SANGIULIANO CITY: D’Alterio, Zanon, Serbotui, Alcibiade, Salzano; Pedone, Guidetti (63' Metlika), Fusi; Anastasia, Miracoli, Cogliati. A disposizione: Cervellera, Bruzzone, 27 Baggi, Metlika, Marchi, Pascali, Ippolito, Guerrini, Pedone, Saggionetto, Deiana, Qeros, De Respinis. Allenatore: Ciceri.

PADOVA: Donnarumma, Germano, Ilie (46' Valentini), Belli, Vasic (70' Jelenic), Franchini, Radrezza, Cretella (46'Liguori), Gasbarro, Piovanello, De Marchi (67' Ceravolo). A disposizione: Fortin, Zanellati, Calabrese, Zanchi, Curcio, Bacci, Gagliano, Ghirardello. All. Caneo

Arbitro: Crezzini di Siena

Ammoniti: Vasic (P), Cogliati (S), Zanon (S), Ilie (P), Ciceri (S), Salzano (S)

Marcatori: 80'Miracoli

Minuti di recupero 1-6

Primo tempo

Nel gelo della Brianza, il Padova prova a mettere da parte la crisi dopo un filotto di partite dove sono mancati sia il gioco che i risultati. L'inizio del match sembra favorevole agli ospiti. Al 2' in uno dei tanti corner conquistati dal Padova, Vasic reclama il penalty per un presunto fallo di mano in area, ma l'arbitro lascia correre. Prova ad alleggerire la pressione il Sangiuliano all'8' con un gran tiro di Fusi che finisce sopra lo specchio della porta difesa da Donnarumma. Al 20' torna a farsi vivo il Padova con Piovanello che prova ad insidiare l'estremo difensore lombardo, ma la palla finisce in corner. Al 25' clamorosa occasione per Cogliati che da sotto misura prova a trafiggere il portiere ospite, ma Donnarumma ci mette una pezza e salva il risultato. Ancora Sangiuliano pericoloso al 40', il solito Cogliati sbaglia tutto da due passi. Non succede più niente fino al fischio dell'arbitro Crezzini che banda i ventidue in campo a prendere un the caldo negli spogliatoi. Un primo tempo che dopo un inizio interessante del Padova ha visto i locali prendere coraggio che alla fine dei primi 45 minuti avrebbe meritato il vantaggio.

Secondo tempo

Al ritorno in campo per la seconda frazione l'allenatore ospite prova a mettere in campo forze fresche lasciando negli spogliatoi Cretella e Ilie, quest'ultimo ammonito, gettando nella contesa Liguori e Valentini. Al 52' ghiotta occasione per il Sangiuliano con Miracoli, ma il suo colpo di testa non impensierisce la porta biancoscudata. Al 57' si fa vedere il Padova con Liguori che con un sinistro velenoso sfiora il palo. Girandola di cambi tra gli ospiti con l'ingresso di Ceravolo e Jelinic per De Marchi e Vasic. Mister Caneo le prova tutte per conquistare l'intera posta e dare una gioia ai 70 tifosi che hanno seguito la squadra in Brianza. Al 77' proteste del Sangiuliano per un gol annullato ad Anastasia per un presunto fuorigioco. Il risultato si sblocca all'80' con una botta di Miracoli che trafigge l'incolpevole Donnarumma. All'87' Liguori con una semirovesciata prova il gol della vita, ma la mira è sbagliata. Non succede più nulla fino al triplice fischio. Per il Padova è la sesta sconfitta stagionale, con la zona playout sempre più minacciosa. Saranno giorni caldi in società per capire se mister Caneo ha ancora la fiducia della squadra oppure è necessario dare uno scossone all'ambiente.

Sedicesima giornata del campionato di Lega Pro girone A

Pordenone-Pro Patria 2-2; FeralpiSalò-Juventus U23 2-1; Lecco-Renate 1-0; Mantova-Albinoleffe 0-1; Pergolettese-Novara 1-0; Piacenza-Triestina 2-0; Virtus Verona-Pro Sesto 0-1; Sangiuliano City-Padova; Arzignano-Pro Vercelli (domani); Trento-L.R. Vicenza (domani)

La classifica

Pordenone 31, Lecco, FeralpiSalò 30, Pro Sesto 28, Renate 27, L.R. Vicenza 26, Novara 24, Juventus U23 23, Pergolettese, Pro Patria 22, Pro Vercelli, Arzignano, Albinoleffe, Sangiuliano City, Padova 20, Mantova 16, Virtus Verona, Trento 13, Piacenza 12, Triestina 11

Il prossimo turno

Juventus U23-San Giuliano City, Albinoleffe-Virtus Verona; L.R. Vicenza-Pergolettese; Novara-Arzignano; Padova-Trento; Pro Patria-Lecco; Pro Sesto-Piacenza; Pro Vercelli-Pordenone; Renate-Mantova; Triestina-FeralpiSalò