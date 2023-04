Tripudio biancoscudato: è quinto posto. il Padova sbanca il Martelli e ora sogna play off da prima della classe

MANTOVA (4-3-3). Tosi; Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Pedone, De Francesco, Pierobon; Guccione, Bocalon, Mensah. A disp: Chiorra, Malaguti, Darrel, Iotti, Matteucci, Padella, Silvestro, Gerbaudo, Conti, Fontana, Yeboah, Rodriguez, D’Orazio, Luscietti. All.: Mandorlini

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Valentini, Delli Carri, Crivello; Vasic, Radrezza, Dezi; Jelenic, Bortolussi, Russini. A disposizione: Rossi, Zanellati, Ilie, Curcio, Zanchi, Cretella, Franchini, Cannavò, Piovanello, Ceravolo, De Marchi. All. Torrente

Arbitro: Castellone di Napoli

Ammoniti: Pedone, Kirwan

Marcatori: 33' Delli Carri; 45'Pierobon; 56'Jelenic, 80' Ilie

Il Martelli di Mantova ospita l'ultimo match della stagione regolare del Padova, trentottesima giornata del campionato di calcio Lega Pro girone A.

Primo tempo

La prima occasione è per i locali al 4' ma Radrezza quasi sulla linea di porta sventa la minaccia dopo uno svarione di Valentini. Padroni di casa ancora propositivi al 9' quando Mensah prova la conclusione dai diciotto metri, ma Delli Carri è bravo a sventare il pericolo. Dopo i primi dieci minuti di marca Mantova, prova ad uscire dal suo guscio il Padova. Il gioiellino Vasic di testa all'11' sfiora lo specchio della porta. Si gioca al piccolo trotto con un orecchio alla radiolina per apprendere cosa accade sugli altri campi. Al 32' sempre di testa è Valentini a sfiorare il gol ospite su assist di Radrezza, ma la fortuna non bacia la compagine biancoscudata. Passa un giro di orologio, però, e il Padova la sblocca. Sempre sfruttando le corsie esterne, Jelenic pennella un millimetrico traversone per Delli Carri che da sottomisura insacca. Il Mantova è ferito, ma ha la forza per rialzarsi. Prima al 37' sfiora il pareggio con De Francesco da fuori area, poi quasi a tempo scaduto, al 45' trova il meritato pareggio con Pierobon che fa secco Donnarumma.

Secondo tempo

Pronti via e il Padova potrebbe ripassare in vantaggio. Al 1' della ripresa Vasic sfiora la rete. All'11' ospiti in vantaggio. E' Jelenic il più abile ad inserirsi e a battere per la seconda volta il portiere del Mantova. Forze fresche in campo per Torrente: Ilie sostituisce Kirwan e un minuto dopo Bortolussi ha la palla buona per mettere in congelatore la partita, ma il portiere del Mantova si salva in extremis. Che bel Padova. E' inevitabile pensare ad un inverno decisamente negativo, culminato con l'esonero di Caneo. Ora tutto sembra riuscire facile ai ragazzi di Torrente e l'approccio ai play off con il vento in poppa potrebbe davvero regalare soddisfazioni inaspettate appena due mesi fa. Al 18' il solito Mensah ha la palla buona per pareggiare, ma Donnarumma blocca a terra. Prosegue il turnover di Torrente, fuori Jelenic e Vasic, dentro Franchini e Piovanello. Mister Mandorlini per il Mantova getta nella contesa D'Orazio al posto di Pedone. Brivido Padova al 27': Bocalon di testa sfiora il bersaglio. Ancora cambi. Ultimo quarto d'ora per Matteucci e Fontana al posto di Fazzi e Guccione per il Mantova. Risponde il Padova con Cretella per Russini e Curcio per Crivello. A dieci dal termine la partita è virtualmente finita: Ilie con furbizia insacca alle spalle di Tosi. Per il Mantova è notte fonda, 'per il Padova l'ennesima grande prova di maturità. Nei minuti di recupero il Mantova sfiora il 3-2 con D'Orazio, ma il palo gli nega la gioia del gol. La partita finisce con i biancoscudati sotto il settore dei tifosi padovani, oltre 400 quelli che hanno invaso il Martelli. Ora l'appuntamento è ai play off.