Padova, gli accoppiamenti del 1°turno nazionale dei playoff: spiccano Taranto-Vicenza e Triestina-Benevento

Si entra sempre più nel vivo dei playoff. Dopo i verdetti della serata di sabato, con la qualificazione di Taranto, Casertana, Perugia, Triestina, Atalanta Under 23 e Juventus Next Gen, in mattinata si è svolto il sorteggio del Primo Turno Nazionale. In questa fase entrano nella competizione le terze classificate dei tre gironi (Vicenza, Carrarese e Benevento) e la conquistatrice della Coppa Italia di C, il Catania dell'ex biancoscudato Zeoli. Gara d'andata in programma il 14 maggio, mentre il ritorno sabato 18. Ecco gli accoppiamenti, ricordando che il Padova giocherà la sua prima gara di playoff il prossimo martedì 21 maggio.

Triestina-Benevento

Atalanta U23-Catania

Perugia-Carrarese

Casertana-Juventus Next Gen

Taranto-Vicenza