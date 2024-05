Padova, Matteo Zambello: «Il termometro adesso è caldo, ora è fondamentale recuperare le forze»

Allenare i muscoli e la testa. Il preparatore atletico del Padova, Matteo Zambello, ha parlato in vista della preparazione dei playoff dei ragazzi di Oddo: «Come si arriva forte il 21 maggio? Allenandoci bene e forte, tutti i giorni, oltre a giocare. Il programma è specifico, in continuità con quanto fatto sinora. Il mister ha impostato settimane tipo con partite dopo la settimana di allenamenti. Ci saranno allenamenti specifici su ragazzi che magari si portano dietro qualche acciacco o è sottotono. Il termometro adesso è caldo, siamo belli vivi e vogliosi, dopo tre giorni e mezzo di riposo, di allenarci. Abbiamo Kirwan che si è fermato prima della Triestina e dovrà essere verificato. Se si sta bene fisicamente anche la testa poi sta bene e ci può aiutare. Due anni fa c’erano 42 giorni, un tempo superiore rispetto a quello che distanziò la finale playoff dalla ripresa del ritiro estivo. Il lavoro tecnico tattico era continuativo, come l’anno scorso. Quest’anno ci si dedicherà molto di più ai principi che vuole dare Oddo alla squadra. Non ci sono grosse differenze tra Oddo e Torrente dal punto di vista della richiesta di preparazione atletica, tutti gli allenatori chiedono grandissima intensità di tutto il gruppo squadra ed è compito nostro portarli al massimo. Condivido la visione di mister Oddo, rispetto a due anni fa ci sono diverse differenze: ci sono stimoli diversi e il gruppo è più giovane, con più fame, quindi si può spingere un po’ di più. La nostra stagione è stata impegnativa nella gestione fisica della preparazione. Tra marzo ed aprile abbiamo disputato 11 partite in 42 giorni, diciamo che è stata una bella preparazione in vista dei playoff. Recuperare le forze sarà fondamentale. I tre giorni di slittamento dell’inizio dei playoff? Ci sarà probabilmente un’amichevole in più, ma per il resto non è cambiato nulla. Da padovano riportare il Padova in B sarebbe un sogno, non che una grandissima soddisfazione. Il fattore caldo? Sarà monitorata in modo particolare l’alimentazione e l’idratazione. Il ritiro di due anni fa ci poteva stare assolutamente, il tempo da trascorrere era il doppio e secondo me ha portato alcuni benefici. Non ci sono dubbi».