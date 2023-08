Padova, Mattia Bortolussi: «Solo una botta al piede, spero nulla di grave per Liguori e De Marchi»

Minuto 42 del primo tempo dell'amichevole contro la Luparanese. Bortolussi subisce un pestone al dito durante un contrasto di gioco. La punta padovana resta a terra qualche minuto e poi si rialza per terminare il primo tempo. All'intervallo Torrente evita rischi peggiori e lo cambia con lo sfortunato De Marchi. Proprio Bortolussi nel post gara fa un po' il medico di sé stesso. «Purtroppo si, ho preso una botta al solito piede», conferma il bomber biancoscudato. «Quando il dito fa male, se ci giochi sopra il dolore aumenta e poi si rischia di stare peggio. Finché è una botta non ci sono problemi. Sto recuperando e spero che per Liguori e De Marchi non sia nulla di grave».

Eri un po' arrabbiato a fine primo tempo, confermi? Oltre a te si sono fatti male anche Liguori e De Marchi, un'amichevole stregata al Casée. «È un periodo della stagione in cui stiamo lavorando tanto e siamo tutti stanchi. C'è voglia di giocare spensierati, poi quando ci si allena con gli acciacchi non è mai bello».

Hai avuto la sensazione che il Padova fosse un po' imballato? «Penso sia normale, anche se è giusto dare i meriti anche alla Luparense. Dobbiamo essere stanchi in questo periodo, fa parte del gioco. L'importante è arrivare preparati al 4 settembre nel debutto contro il Mantova. Siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare».

Che spunti trai dalla gara contro la Luparense? «C'è da lavorare sotto tutti gli aspetti. Queste partite sono calcio d'agosto, ma noi ci mettiamo a disposizione completa del mister. Stiamo cercando di essere pronti per settembre».

Dal punto di vista personale, che cosa ti aspetti dalla tua stagione? «Ho voglia di migliorarmi, esattamente come i miei compagni. È un obiettivo comune. Dobbiamo essere uniti».

La tua idea sul Padova che sta nascendo. «Siamo giovani ed abbiamo cambiato parecchie pedine, con l'innesto di ragazzi vogliosi e che si mettono a disposizione. Queste amichevoli ci servono per trovare ritmo. Stiamo cercando di migliorarci. Solo a campionato in corso potremo dire dove possiamo arrivare».

In avanti si punta sul tandem con te e Liguori. Sensazioni? «Avere un partner davanti è meglio contro difese a 3 o 4. Penso possiamo essere imprevedibili e speriamo di continuare con il ritmo di gol delle ultime stagioni».

A che livello di condizione senti di essere? «Nell'ultimo periodo ho fatto tutti gli allenamenti, tranne la parte con il pallone. Pur lavorando a parte, sono rimasto attivo. Non ho svolto solo la partitella e gli esercizi di possesso».

Una fotografia sul campionato? «Sarà imprevedibile. Ora non è facile dare giudizi, soprattutto con il mercato aperto. Concentriamoci su noi stessi. Lavorando per noi stessi, vogliamo affrontare ogni gara come se fosse l'ultima».