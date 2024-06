Padova, Liguori premiato con il gol più bello della Serie C 2023-2024

Michael Liguori ha conquistato la sesta edizione del “Trofeo Mario Facco”, premio dedicato al gol più bello della stagione 2023-24. Nonostante la straordinaria bellezza della rovesciata volante di Trieste, a vincere è stata un'altra 'chilena' di Liguori, quella dal limite dell'area all'11' della 23ª giornata con la quale ha aperto le marcature a Novara in una partita poi vinta 0-3 dal Padova, con reti successive di Delli Carri e Bianchi.

Il riconoscimento del “Trofeo Mario Facco”, istituito dalla collaborazione tra Lega Pro e Rai Sport in memoria di Mario Facco - ex calciatore, allenatore e opinionista televisivo - è assegnato da Rai Sport, dalla redazione del programma “C Siamo” e dai tifosi via social. Quest'anno, la competizione è stata particolarmente agguerrita, con numerosi gol di alta qualità in lizza per il premio.

Il premio è stato consegnato dal Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, pochi minuti prima dell'inizio della finale di ritorno dei play-off tra Carrarese e LR Vicenza. Durante la cerimonia, Marani ha sottolineato l'importanza di celebrare i gesti tecnici che rendono speciale il calcio e ha elogiato Liguori per il suo contributo al gioco spettacolare.