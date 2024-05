Padova, mister Oddo: «Mi piacerebbe partire dall'inizio con questo gruppo»

Un'altra eliminazione, ancora amarezza. Per il quinto anno di fila i biancoscudati escono dai playoff. Mister Oddo nel post partita contro il Vicenza prova ad essere lucido, anche se la delusione è tanta e si percipisce da ogni parola. Queste le dichirazioni: «I ragazzi sono stati encomiabili e gli episodi fanno la differenza. Stasera il palo, gol sbagliati, salvataggi sulla linea, c'è stato di tutto. Davanti a noi c’è stata una squadra solida in tutti gli aspetti, con giocatori di altre categorie, spesso superiori che hanno fatto vedere la differenza. Noi in tanti giocatori mancava il bagaglio di esperienza che avevano loro, ma oggi abbiamo dominato. Non credo alla fortuna o sfortuna, ma negli episodi chiave a noi è mancato qualche cosina. Qui ci sono giocatori che erano in squadre di bassa serie C l'anno scorso, addirittura in Eccellenza due stagioni fa o media classifica in C. La malizia ci è mancata, ma questa arriverà solo con l'esperienza. Alla lunga qui ci sono giocatori che possono diventare più forti di quelli del Vicenza, ma oggi non lo sono. Temevo che ci sciogliessimo dopo il Menti, ma non è stato così e sono orgoglioso di questi ragazzi. Avremmo meritato di più, ma non è andata così. Abbiamo fatto male l’andata e al ritorno abbiamo perso una partita assurda. Futuro? Questa è una squadra con grandissimi margini di miglioramento e sarei orgoglioso di dirigere questi ragazzi anche in futuro, partendo dalla inizio. Ma questa è una domanda da fare alla dirigenza. In un mese i giocatori sono stati bravissimi ed hanno assecondato ogni mia richiesta. Ho messo tutto me stesso ogni giorno. Mi prendo la responsabilità delle scelte. Posso dire che abbiamo cercato di mettercela tutta. L’impegno è stato massimale, con il mio staff abbiamo dormito poco per questa squadra. Le due formazioni diverse tra andata e ritorno? Devo fare scelte per il bene della squadra. Come mi sento? Sono a capo di un gruppo che non ha passato il turno, ovviamente mi assumo le responsabilità per questa doppia sconfitta e per l’eliminazione».