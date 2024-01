Padova, mister Torrente: «Abbiamo perso un'occasione, il campionato non è chiuso e noi dobbiamo crederci»

Un'occasione sprecata al Sandrini che deve essere un insegnamento per il Padova. Mister Torrente analizza il post derby andando a 360° sul momento biancoscudato: «Abbiamo fatto la partita per 90’, mentre il Legnago ha pensato solo a difendersi. Dovevamo sbloccare la gara su palla da fermo, con un tiro da fuori, con la giocata singola, anche se abbiamo sbagliato il rigore. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, ci è mancato solo il guizzo vincente. Guardiamo avanti, purtroppo abbiamo perso un’occasione, visto il pari del Mantova. Il rigore di Liguori? Fortin lo conosce. Prima della partita gliel’avevamo anche detto. L’ha calciato nel solito angolo, Fortin è stato bravo. Peccato, perché abbiamo condotto la gara con il Legnago non ha mai calciato in porta, mentre noi dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Pensiamo all’Alessandria. Il campionato non è chiuso e noi dobbiamo crederci. Potevamo accorciare subito, ma non è successo. Il girone di ritorno inizia un altro campionato, come si è visto oggi a Legnago. Credo sarà spesso così da qui alla fine. Mancano 17 partite, le rimonte sono possibili. Dispiace solo aver perso questa prima chance, ma ce ne saranno altre. Bianchi? Ha fatto una buona gara, poi l’ho tolto per aggiungere peso in avanti. Non è andata bene. Crisetig? Non so quando sarà a disposizione. È da 6 mesi che non gioca una gara ufficiale, ha bisogno di allenarsi con i compagni. Fisicamente sta bene, ma ha bisogno del ritmo partita. In settimana capiamo le sue condizioni, l’obiettivo è portarlo al livello dei compagni il prima possibile. Perché Bianchi e non Dezi? La scelta è stata di struttura fisica e non solo. Bianchi in Coppa aveva fatto bene nello stesso ruolo, mentre Dezi l’anno scorso ha giocato nella medesima posizione, ma è un po’ restio a farlo. Preferisco qualcuno che chi gioca in quella zona sia il più convinto possibile. Se non se la sente di giocare in quella posizione, mi sembra poco utile metterlo lì».