Padova, mister Torrente: «La colpa è mia, chiedo scusa ai tifosi per questa prestazione»

Una Caporetto imprevista per mister Torrente, che nel post partita contro il Mantova non si nasconde e analizza la sfida: «Abbiamo fatto una brutta prestazione, complimenti al Mantova. La colpa è mia, chiedo scusa ai tifosi per questa prestazione. Mi dispiace per loro, non mi è piaciuto l’atteggiamento finale. Abbiamo fatto poco, è difficile commentare una gara simile. Le squadre forti sanno reagire dopo una sconfitta del genere. L’approccio iniziale è stato positivo, ma poi abbiamo sofferto il loro palleggio. Loro sono stati concreti, ma dopo il terzo gol abbiamo perso testa ed equilibri. Mi aspetto una reazione subito dei ragazzi. Ci sono ancora 18 partite, in passato ci sono state squadre con vantaggi superiori che hanno perso il campionato. I conti si faranno alla fine, ora mi aspetto dai ragazzi una reazione. Gli ultimi due gol sono errori individuali. Una squadra matura non può subire 5 reti in casa. Complimenti al Mantova, poi noi ci abbiamo messo del nostro. Quello che mi fa più rabbia è l’atteggiamento. Non era mai successo prima di oggi. Tordini è stato l’unico che ha tirato in porta, abbiamo sbagliato tanti passaggi e soluzioni per andare al tiro. Ora serve assolutamente una reazione. Forse non sono stato chiaro in questa settimana di lavoro. Avevo visto bene la squadra in settimana? A volte si sbagliano le valutazioni. Probabilmente si sono fatti prendere dalla troppa voglia di dimostrare di essere più forti del Mantova, ma non è andata così. Il mercato? Chiedete al direttore Mirabelli. Sono contento del gruppo a disposizione, io penso solo ad allenare. L’arbitro? Cosa si può dire dopo un 0-5? Forse nel primo gol Redolfi è stato più furbo di Villa, ma cosa si può commentare dopo cinque gol subiti?»