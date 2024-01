Padova, mister Torrente: «Siamo ancora convalescenti. Prendo i 3 punti, meno la prestazione»

I primi 3 punti del 2024 e un sorriso - a metà - fa capolinea sul viso del tecnico del Padova, Vincenzo Torrente. Motivo? La prestazione che non lascia pienamente soddisfatto l'allenatore biancoscudato. Queste le sue dichiarazioni nel post partita contro l'Alessandria: «Era importante vincere e fare i 3 punti. Siamo ancora convalescenti, ma stasera era fondamentale vincere. Abbiamo rischiato poco nulla, con due occasioni nel finale per arrotondare. Tengo di buono i 3 punti, sulla prestazione dobbiamo e vogliamo fare di più.



Dopo il gol dovevamo fare meglio, perché abbiamo palleggiato in maniera fine a se stessa. Nella ripresa abbiamo perso tanti duelli e seconde palle, regalando a loro tanti palloni. Questa sera prendo solo il risultato, possiamo fare meglio. Pensiamo a lavorare e migliorare. Questo risultato ci fornisce fiducia e ci permette di tornare ad esprimerci come nel girone d’andata. Nel ritorno è un altro campionato, come dico sempre.Dezi? Volevo un giocatore di palleggio e inserimento. L’ho cambiato perché era già stato ammonito. Lui, come Crescenzi, sono importanti per l’esperienza che apportano al gruppo. Zamparo? Mi è piaciuto per come ha lottato e solo Liverani gli ha negato il gol. Crisetig ha solo bisogno di giocare, dopo 6 mesi di lavoro prettamente fisico, mentre Zamparo sta bene. Coppa Italia? Vogliamo fare bene ed arrivare in finale. Dopo Mantova qualche certezza l'abbiamo persa, ma noi non dobbiamo farlo. Questa vittoria ci può dare più coraggio, per tornare a fare bene come nel girone d'andata. Le squadre forti sono quelle che sanno reagire. Ricordo che abbiamo perso solo una volta. Crisetig e Radrezza insieme? Perché no? Può essere che possano giocare entrambi play in futuro, ruotando nelle posizioni. Ho finalmente due giocatori di palleggio. Nel primo tempo con l'Alessandria non abbiamo mai trovato la verticalizzazione. Serve essere concreti a livello di palleggio. Crisetig ha bisogno di ritrovare la condizione e in Coppa giocherà dal 1'».