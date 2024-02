Padova, mister Torrente: «Grande risposta della squadra, mi hanno fatto un bel regalo di compleanno»

Il tecnico biancoscudato è raggiante dopo la vittoria contro la Pro Patria. Tre punti per sigillare il secondo posto e ripartire con ancora più certezze, anche alla luce del cambio - a sorpresa ed indovinato - del sistema di gioco. Queste le parole di Torrente dallo stadio Speroni: «Sono soddisfatto, penso di avere superato l'esame. Tutto normale dopo 14 mesi che ho perso solo 3 volte. Perché il ritorno al 4-3-3? Dovevo dare una scossa. Avevamo fatto bene con il 3-5-2, conquistando 51 punti. Era il momento di cambiare, anche in relazione alle caratteristiche dei giocatori, soprattutto pensando a Valente. Nelle prime due partite aveva faticato in fase difensiva. Poi ho cambiato volevo dare una scossa tatticamente, forse ci eravamo un po' appiattiti. Andare avanti con il 4-3-3? Voglio lavorarci, è un sistema che conoscono bene i ragazzi già dall'anno scorso. Voglio un piano A e un piano B. Vorrei vedere i ragazzi sempre come stasera. Ora serve continuità, perché poi di conseguenza arriva il risultato. Abbiamo fatto tanti pareggi perché ci è mancata la continuità delle prestazioni. Spero di rivedere la grinta ed intensità vista a Busto. Se giochiamo con coraggio siamo forti, cosa che è mancata in tante partite sporche. Voglio cancellare la parola paura dal nostro vocabolario. Con il 4-3-3 anche Liguori torna dove ha giocato di più in passato e Valente viene valorizzato ancora di più, anche perché per fare il 3-5-2 come dico io servono anche altre caratteristiche».