Padova, mister Torrente: «Vittoria non scontata, abbiamo disputato una partita intelligente»

Sorride Torrente dopo la vittoria risicata, ma preziosissima, contro la Pro Sesto. Un lampo di Liguori regala 3 punti di platino per continuare a tenere vivo il sogno rincorsa sul Mantova. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoscudato nel post partita: «Mi aspettavo questa gara, non c'è niente di scontato. Abbiamo fatto una partita intelligente, finalizzando nella ripresa, dopo buone occasioni nel primo tempo. Abbiamo rischiato poco ed abbiamo margini di miglioramento con il nuovo sistema di gioco. Con il piano A e il piano B sono tornato a fare quello che facevo lo scorso anno. Liguori ha fatto un bel gol, ma è stato bravo perché gli avevo detto prima della partita che doveva riempire l'area sui cross da sinistra. Squadra stanca? Normale dopo 3 partite in 7 giorni. Anche le scelte iniziali sono state dettate da queste idee. La buona notizia è aver concesso poco all'avversario, gestendo con bravura il possesso palla. Mi dispiace che quando siamo ripartiti è mancata la concretezza. Dovevamo chiuderla, perché in partite simili rischiamo di pareggiare come è già capitato in passato. Da poco stiamo sviluppando il 4-3-3 e sono conscio che le catene devono essere più veloci nei tempi di gioco e nell'attacco degli spazi. Giochiamo da poco con il nuovo sistema, nel giro di poche settimane faremo dei miglioramenti. Crisetig verticalizza di più rispetto ad Igor e fisicamente sono diversi. Entrambi palleggiano bene e sono due giocatori importanti e fondamentali. Contro squadre come la Pro Sesto servono le giocate delle individualità o le palle da fermo. L'azione del gol è fatta bene, con l'esterno che riempie l'area, tipico del 4-3-3 come piace a me. Perché ho cambiato sistema di gioco a stagione in corso? Il mercato mi ha portato giocatori con caratteristiche per passare dal 3-5-2 al 4-3-3 come Crisetig e Valente».