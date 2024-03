Padova, mister Torrente: «Non molliamo nulla, vinciamo più partite possibili. Ora testa al Vicenza!»

Un'altra vittoria per continuare a crederci. La vittoria contro il Renate, la quarta consecutiva, rimette ancora di più in scia il Padova nei confronti del Mantova capolista. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoscudato nel post partita: «Abbiamo fatto una grande partita, spiace solo avere segnato un solo gol. Abbiamo creato tanto nel primo e nel secondo gol, l'unico dispiacere è stato questo, mentre la prestazione è stata di alto livello. Vittoria mai in discussione? Non lo so, abbiamo creato tante azioni offensive questo è vero. Serve maggiore concretezza, altrimenti le gare restano in bilico e poi rischi di pareggiarle. Ombra ha fatto diversi interventi decisivi ed è stato il migliore in campo. Valente? Non stava bene. Ha avuto un problema muscolare, speriamo non sia nulla di grave. Abbiamo interpretato la partita con lo spirito giusto, ripeto abbiamo fatto tanti pareggi, forse qualcuno di troppo, soprattutto nel periodo di fine ottobre inizio novembre, quando eravamo senza punte. La prossima partita dobbiamo essere concreti. La classifica? Pensiamo una partita alla volta, pensando solo a noi. Non subire gol mi rende contento, abbiamo rischiato poco. Siamo in crescita sul piano del gioco, stiamo imparando ad interpretare i momenti della gara. I subentrati? Tutti stanno facendo bene perché hanno capito che pur giocando poco possono essere decisivi. Il gruppo sta bene insieme e si rispetta. Adesso pensiamo al Vicenza e cerchiamo di vincere anche la prossima. Bisogna crederci, è ancora lunga e ci sono tanti punti a disposizione. Io non mollo niente, né in campionato né in coppa, sono fatto così di carattere e vado avanti fino alla fine».