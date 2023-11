Padova, mister Torrente: «Tornano Palombi e Liguori a disposizione. Con la Giana lo stesso atteggiamento di Vicenza»

Finalmente un sorriso. Anzi due, perché tornano i gol a disposizione di Torrente. Finalmente, almeno dalla panchina, il tecnico del Padova potrà contare su Palombi e Liguori, finalmente in gruppo e pronti per scendere in campo contro la Giana Erminio. Con questo pensiero mister Vincenzo Torrente presenta in conferenza stampa la vigilia della 12°giornata del campionato di Serie C girone A. «Ritroviamo Palombi e Liguori almeno per la panchina», esordisce l'allenatore biancoscudato. «Il primo sta meglio del secondo. Farò valutazioni su chi partirà dal primo minuto nella mattinata di sabato. Non sono al top, come Cretella o Perrotta, ma già averli a disposizione vuol dire tanto». Due innesti di grande valore su un telaio ancora imbattutto in questa stagione: «Torniamo ad avere alternative a gara in corso, anche per cambiare qualcosa a livello di sistema di gioco. Stiamo facendo bene con il 3-5-2, non vedo il motivo per cambiare anche se a Vicenza dopo l'uscita di De Marchi abbiamo provato il 3-4-2-1. Mi aspetto i gol dai centrocampisti e dai difensori. I primi, potenzialmente, hanno nelle corde il gol. Penso soprattutto a Fusi o Varas, che spero possano sbloccarsi al più presto».

Un derby che oltre a proporre cambiamenti di chiave rispetto al 3-5-2, ha offerto nuove consapevolezze alla squadra biancoscudata: «Si, era un'esame di maturità che abbiamo superato. Avevo chiesto personalità e coraggio, aspetti puntualmente visti al Menti. Il Vicenza è forte, ma noi abbiamo fatto una grande prestazione. Ora serve confermarsi con la Giana. Serve la stessa mentalità vista contro il Vicenza. É fondamentale tornare alla vittoria, giocando con umiltà e fame». Aspetti quest'ultimi indispensabili in gare che Torrente ama definire "trappola": «Se vuoi vincere il campionato, sfide come questa sono da portare a casa. Già in passato abbiamo lasciato punti per strada. La Giana Erminio ha fatto 10 punti fuori casa, vuol dire tanto. Hanno giocatori davanti veloci, da ripartenza e si difendono bene. Noi dobbiamo affrontare le gare come fatto contro il Vicenza se vogliamo stare in alto. I ragazzi lo sanno, non si può più tornare indietro, bensì solo andare avanti. Serve essere affamati di vittorie. Tanta pioggia in questi giorni? Con il Renate il terreno era in ottime condizioni, quindi per giocare sarà perfetto. Dobbiamo essere propositivi per portare a casa le partite. Con la Giana sarà più importante del solito nel lavorare sulle marcature preventive. Dovremo essere pazienti e concreti nelle occasioni in cui ci capiteranno».

Mentalità positiva, continuando a mantenere la migliore difesa del campionato: «In questo momento la squadra sta lavorando bene tanto in fase difensiva, quanto in quella offensiva. Guardate come riempiamo l'area con i quinti di centrocampo o le mezzali. Stiamo facendo bene, ma possiamo fare meglio. Lavoriamo per migliorarci giorno dopo giorno. Anche a Vicenza abbiamo creato 4 occasioni nitide nel primo tempo, ma bisogna fare gol. Le gare spesso sono episodiche, anche se riconosco ai miei ragazzi di essere stati bravi a restare in partita. Belli sta bene, ho quasi tutti a disposizione. Devo recuperare fisicamente alcuni giocatori come Perrotta, Liguori, Palombi e Cretella. Sono stati fermi per tanto tempo. Tra sabato e martedì in coppa avranno l'opportunità per mettere minuti nelle gambe. Russini sta lavorando a parte, credo sarà lunga. I Primavera convocati nelle settimane scorse li porterò via in Coppa Italia».