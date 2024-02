Padova, mister Torrente: «Contro Lucchese faremo un mix, serve una grande prestazione per la finale»

Tre vittorie di fila in campionato, una rimonta da sognare e compiere in Coppa Italia Serie C per accedere alla finale. Sotto la pioggia delle ultime ore, che sta colpendo il padovano, Torrente presenta la sfida che attende i suoi contro la Lucchese in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoscudato: «Dobbiamo fare una grande prestazione, servono due gol e faremo di tutto per arrivare in finale. La Lucchese è una squadra di valore, forse non sta attraversando un grande momento, soprattutto in attacco», analizza in prima battuta Torrente.

Prosegue il tecnico biancoscudato: «È una questione di mentalità, bisogna giocare sempre per vincere. Anche in relazione al campionato, non possiamo permetterci di prendere nessuno sottogamba, le partite vanno vinte tutte, bisogna provarci almeno. Turnover in vista? Qualche idea ce l'ho. Ci saranno cambi, faremo un mix fra chi non ha giocato e altri che hanno giocato di più. Chi ha giocato all’andata merita anche al ritorno. Sono tutti ragazzi, nella mia testa, titolari. Il gruppo sta bene fisicamente e mentalmente dopo la bella vittoria con l’Arzignano. L’unico dubbio da valutare oggi è Valente che era affaticato. Perrotta squalificato, Bianchi deve ancora lavorare, verranno con noi tre ragazzi della Primavera, Grosu, Susanu e Beccaro. L’ultima giornata insegna che bisogna crederci, non dobbiamo mollare niente e ancora tutto è possibile. Dobbiamo lottare fino alla fine per l’obiettivo che ci siamo prefissati. Il gruppo ci crede, anche se non dipende soltanto da noi. Facciamo il nostro in queste 10 partite, ci sono 30 punti a disposizione e dobbiamo cercare di vincerne il più possibile. Pensiamo una gara alla volta, senza mollare un centimetro».

Sui singoli e ancora sulla gara di Coppa: «Cretella? Sto valutando se farlo giocare subito o a gara in corso. Ha bisogno di minutaggio. L'Euganeo sotto la pioggia? Il campo ha risposto bene in passato, anche in presenza di piogge importanti. Il campo è stato rifatto bene. I supplementari? Ci sono i cinque cambi, si può gestire anche una situazione del genere. Invece di allenarsi i ragazzi giocano, non è un problema. La Lucchese cercherà la verticalizzazione immediata verso le tre punte e le ripartenza. Il doppio regista domani? A gara in corso in base al risultato potrei variare qualcosa. Potrebbe succedere anche in campionato. In qualche occasione abbiamo cambiato atteggiamento e modulo».