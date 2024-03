Padova, mister Torrente: «Avanti con il 4-2–3-1. Vogliamo tornare a vincere»

Con ancora negli occhi gli scontri dell'intervallo della finale di Coppa Italia, il Padova di Torrente è chiamato a concentrarsi nuovamente sul campionato con la trasferta di domenica alle 14:00 a Vercelli contro la squadra di Dossena. Mister Torrente racconta come il gruppo si sta preparando alla gara in Piemonte: «Dobbiamo ripartire dalla prestazione del primo tempo», esordisce il nocchiero biancoscudato. «Ora serve continuità. La soluzione con il trequarti mi è piaciuta. Ci stiamo lavorando e con la Pro Vercelli useremo questo sistema di gioco. Dezi e Bianchi indisponibili. Amichevole con l'Udinese confermata il 25 marzo. In questo modo valuteremo chi gioca meno e i più giovani. I primi obiettivi si devono portare a casa nei prossimi 9 giorni e dobbiamo riprendere il discorso della vittoria. Con il Vicenza e l'Albinolffe abbiamo fatto sue buone prestazioni, ma ora l'obiettivo è la vittoria. La Pro Vercelli ha valori, ora è un po' in difficoltà, ma in casa si esaltano. Serve la concentrazione giusta, curando i dettagli al massimo. La Coppa Italia ci può insegnare, i dettagli saranno decisivi da qui alla fine. Il 4-2-3-1 con Liguori e Valente? Questione di spirito di sacrificio. Valente ha fatto anche il quinto in 3-5-2 o ha fatto a Carrara o Palermo nel 4-2-3-1. La disponibilità diventa fondamentale. Con lo spirito di sacrificio si può fare tutto. Valente sarà a disposizione a gara in corso. La priorità ora è la gara di Vercelli ed arrivare presto al secondo posto. Noi stiamo bene, quando si vince e si gioca bene il morale è alto. Ora stiamo gestendo il lavoro in questi giorni per arrivare alla gara di Vercelli e alle prossime al meglio».