Padova, mister Torrente: «Voglio rivedere l'atteggiamento degli ultimi 30' contro la Virtus Verona»

Giornata di crocevia importanti in campionato per il Padova. Venerdì sera l'anticipo - da spettatori interessati - tra Mantova e Triestina, sabato la gara altrettanto delicata contro il Trento di Moll. Mister Torrente in conferenza stampa non si nasconde: «Stasera guarderemo il Mantova, ma poi ci concentriamo sul Trento, ci siamo preparati bene per batterli», esordisce l'allenatore biancoscudato. «Dobbiamo stare centrati sul Trento, una squadra in grado di vincere in trasferta contro il Vicenza e la Triestina. Ho visto la loro partita con il Fiorenzuola e non meritavano di perdere. Il nostro obiettivo è confermarci vittoriosi all'Eugeneo. Trento pericoloso? Il girone di ritorno è un altro campionato, i punti diventano fondamentali. Noi rispettiamo il Trento, ma dobbiamo fare le nostre cose per portare a casa i 3 punti».

In attacco, con Bortolussi squalificato, si va verso la conferma di Zamparo dal 1'? «Non ho ancora deciso chi giocherà davanti. C’è anche Palombi che ha fatto bene, voglio un attimo pensarci. Zamparo prima di Verona aveva fatto bene e potrebbe avere continuità, anche per proseguire l'inserimento con i compagni. Ha caratteristiche uniche, diverse da Palombi, Liguori o Tordini».

Contro la Virtus Verona si è visto negli ultimi 35' un Padova a trazione anteriore. Si ripartirà con lo stesso sistema di gioco? «Sul cambio di sistema di gioco la mia risposta è sempre la stessa: abbiamo fatto 51 punti con il 3-5-2. La squadra è stata costruita con quest'idea, tatticamente è la nostra cifra identitaria, in grado di dare certezze ai ragazzi. A gara in corso, se dovesse esserci la necessità, possiamo cambiare e passare magari al 3-4-2-1 con la Virtus Verona o fare il 4-3-3 come abbiamo fatto con il Mantova. In questo momento cambiare non mi sembra il caso, anche per questione di equilibri».

Radrezza recupera? «Radrezza sta bene, ha recuperato e c’è per giocare dall’inizio. Crisetig comunque sta crescendo e migliorando, ma in questo momento Igor (Radrezza (ndr.) è un giocatore molto importante per noi».

Fusi torna dal 1' dopo la squalifica e rivedremo una mediana più dinamica rispetto a Verona? «Tutta questione di caratteristiche. Se giocano Dezi, Bianchi o Crisetig è una mediana di palleggio, mentre se c'è Fusi con Radrezza e Varas è un centrocampo più dinamico. Esattamente come sugli esterni. Da mesi giocano insieme Fusi, Radrezza e Varas, al tempo stesso i nuovi capiranno in fretta i meccanismi. Avete elogiato il mercato, poi qualcuno si lamenta perché faccio giocare i nuovi. C'è qualcosa che non mi è chiaro. Ho a disposizione 24 titolari, ogni scelta è pensata per vincere».

All'andata contro il Trento avete disputato una delle partite migliori della stagione. «All’andata abbiamo fatto bene, semplicemente vorrei vedere l’atteggiamento dell’ultima parte della partita di Verona. All’andata facemmo una partita importante, sia per la prestazione che i gol segnati, ma in altre partite non siamo stati da meno e mi interessa vedere quell’atteggiamento con continuità nei 90 minuti. Dobbiamo essere bravi ad alternare intensità ed aggressività, mettendo sempre al centro la qualità del gioco».

Il Trento di oggi di che squadra si tratta? «Hanno acquistato elementi nuovi in attacco e sono un po' cambiati. Giocano molto in verticale e in ampiezza, me li aspetto con il 3-4-1-2 e proveranno a far male con le ripartenze. Dovremo essere bravi nelle marcature preventive, memori di Verona».