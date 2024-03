Padova, mister Torrente: «In prospettiva playoff la Coppa Italia può essere un bel banco di prova»

Non sono bastati 19 corner per violare il bunker dell'AlbinoLeffe. Mister Torrente nel post gara analizza la sfida e per la prima volta in stagione parla di playoff: «Non c'è stata la reazione che mi aspettavo e siamo mancati in fase finalizzativa in area di rigore. La squadra ha affrontato una compagine che si è difesa bene. Un passo avanti rispetto alla Giana? Consideriamolo così. Abbiamo avuto solo due occasioni buone per concretizzare. Oggi c'è un po' di delusione per non avere vinto. La prestazione c'è stata, i ragazzi hanno dato veramente tutto. Ora pensiamo alla Coppa Italia. Cretella non giocava da tanto, a fine gara ha avuto i crampi. La finale saranno due belle partite sicuramente, vincerle può dare entusiasmo. Gli avversari si sono difesi bene, ma noi siamo mancati negli ultimi metri. Potevamo fare meglio in tante situazioni, ma a livello d'impegno non posso rimproverare nulla. Radrezza? Mi è piaciuto, ha portato qualità. Vedremo quando proporla in futuro, ma stasera mi sono piaciuti. L'idea del doppio play mi piace ci pensavo da un po'. Ora noi possiamo solo lavorare per cercare di migliorare. In altre gare creavamo qualche occasione pulita, ma stavolta meno. In attacco dobbiamo e possiamo fare meglio, mentre in difesa siamo tornati a non prendere gol. In questo momento a Bortolussi dice male, analizzando anche le gare precedenti. In prospettiva playoff la Coppa Italia può essere un bel banco di prova. A Catania servirà personalità e coraggio. Sono due sfide affascinanti ripeto. Martedì ci saranno tifosi, ma a Catania giocare davanti a 20.000 tifosi sarà un'occasione per tanti miei ragazzi di far vedere qualità ed attributi».