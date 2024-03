Padova, mister Torrente: «È stata la più brutta partita della stagione, sconfitta meritata»

Preoccupato e sconsolato. Mister Torrente nel post gara contro la Giana Erminio non si nasconde: «È stata la più brutta partita della stagione ed abbiamo commesso tanti errori a tutti i livelli. Una gara no, meritando la sconfitta. Ora serve reagire subito, sin dall’Albinoleffe. Credo a livello nervoso qualcosa si è inceppato, anche se ho cambiato cinque uomini diversi. Tutta la squadra è stata coinvolta in una giornata no, comprese le forze fresche immesse. I cambi? Ho provato ad infondere il coraggio nella squadra, proponendo un 4-2-4 molto offensivo e cercando di sfruttare i cross. Ho provato a cambiare i ruoli un po’ a tutti, ma oggi ci sono stati troppi errori a livello tecnico, anche elementari. Il doppio palleggiatore? Abbiamo fatto poco o niente, due colpi di testa nel primo tempo e stop. Siamo stati poco lucidi a livello di impostazione e in fase difensiva. Abbiamo commesso un sacco di errori. Cancelliamo la partita, dobbiamo riscattarci subito venerdì. Giocatori spremuti a livello emotivo? Può darsi, difficile da dire dopo una gara del genere. Devo rivedere la partita prima di dare risposte. Dopo il pari con il Vicenza c’era entusiasmo, ma ho visto che qualcuno era stanco e poco lucido. Per questo ho proposto cambi in questa partita, immettendo gente come Radrezza, Villa o Dezi. Meglio che cancelliamo questa partita, la più brutta dell’anno. È mancato coraggio e spensieratezza. La Giana si è difesa bene ed è ripartita alla grande. Gara no sotto tutti i punti di vista, tanto tecnicamente, quanto difensivamente. In questo momento devo tirare su il morale della squadra e ripartire contro l’Albinoleffe. Abbiamo bisogno di recuperare la squadra mentalmente e fisicamente. Varas squalificato potrà riposare e Dezi si è infortunato, sperando quest’ultimo non sia nulla di grave. I ragazzi sino ad oggi hanno dato tanto, mi è difficile commentarla. Anche i due centrali non erano in giornata positiva, esattamente come tutta la squadra. Il termometro sono stati loro, con gli errori commessi. Come si mantiene l’equilibrio ora? Abbiamo obiettivi importanti, in questo momento voglio recuperare fisicamente e mentalmente. È stata una brutta sconfitta, sperando ci possa servire da lezione. Serve ritrovare entusiasmo ed equilibrio».