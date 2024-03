Padova, mister Torrente: «Peccato per il gol subito, quanto avvenuto all'intervallo ha inciso e non poco»

Nessun commento sui tafferugli dell'intervallo, Mister Torrente nel post partita analizza solo la gara contro il Catania: «A livello di gioco abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati poco lucidi e il gol nasce da un fallo netto su Varas e sul proseguo dell’azione arriva la rete del Catania. Peccato perché nel primo tempo abbiamo giocato veramente bene. Abbiamo fatto passi avanti a livello di gioco e prestazione. Facendo due gol cambiano i giudizi. Radrezza l’ho messo sulla trequarti perché volevo qualità e soluzioni nuove. Mi è piaciuto lui, come Varas, Crisetig, ma in generale tutti. Mi spiace per il gol preso. Siamo calati perché non siamo abituati a giocare una partita ogni 3 giorni e qualcosa lo paghiamo in questo senso, come si è visto con la Giana e nel secondo tempo odierno. Anche la gestione degli allenamenti non è semplice. Come abbiamo vissuto il rientro in campo? Non sapevamo nulla. Nel primo tempo è stato uno spettacolo, poi è successo questa cosa qui all'intervallo. Spiace molto, ma preferisco parlare della partita. Il pari del Vicenza è una buona notizia, l’ennesima conferma di quello che dico sempre. Le partite vanno giocate e sudate. Nel ritorno è un altro campionato, lo dico dal 15 luglio ai ragazzi. I campionati si vincono contro le piccole, mentre a noi ad ottobre ci sono mancati gli attaccanti ed abbiamo perso dei punti, così come in altre partite. Ora pensiamo alla Pro Vercelli, sono una buona squadra e nel loro campo sono pericolosi. Quanto avvenuto all'intervallo ha inciso. Sembrava di essere tornati ai tempi del Covid senza tifo».