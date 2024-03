Padova, mister Torrente: «Facciamo in fretta a conquistare il 2°posto. Faremo di tutto per vincere la Coppa Italia»

Una vittoria sofferta, ma non per questo meno preziosa. Mister Torrente nel post gara contro la Pergolettese analizza la sfida: «È stata una gara sofferta, ma siamo tornati a vincere e questo era la cosa importante. Abbiamo patito la loro aggressività e siamo stati poco attenti sul gol subito. Questa volta siamo rimasti in partita e poi l’abbiamo fatta nostra. Abbiamo cercato l’episodio e l’abbiamo trovato con Palombi. Nel finale potevamo fare il tris con Zamparo e Cretella. Siamo stati bravi a saper soffrire, mantenendo la lucidità nella ripresa, senza allungarci tatticamente. Catania? Ora ci possiamo pensare. Domani i ragazzi riposano, da sabato iniziamo a preparare la finale. Ci teniamo molto a vincere. 4-3-3? Liguori non era in grande serata, è stato troppo largo, anche se gli chiedo di stare dentro il campo. Difatti la rete di Palombi nasce perché lui era più dentro. Lavoriamo su più sistemi e sono convinto sarà la nostra forza. Non ci toglie certezze, bensì ci fornisce sicurezze. 3-5-2, 4-3-3 o 4-2-3-1 cambia poco. Secondo posto? È il nostro obiettivo consolidarlo, anche per far giocare altri ragazzi e far riposare chi è più stanco. Dobbiamo fare presto per raggiungerlo matematicamente. Ai playoff ci sarà bisogno di tutti e sono pochi chi ha giocato meno. Le scelte vengono fatte sempre in relazione alla partita e l’avversario. Mi dispiace che a Catania non ci saranno i tifosi. È veramente un grande dispiacere e mi rende triste non averli tra noi a Catania».