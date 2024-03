Padova, mister Torrente: «Sono incazzato per la mancata reazione! Non è bastata la lezione di Mantova, così non va»

Nonostante il sole di Vercelli, ancora un pomeriggio nero per il Padova. Mister Torrente nel post gara contro la Pro Vercelli analizza la sfida: «Abbiamo fatto due passi indietro rispetto la Coppa. Dopo un primo tempo discreto, in cui non abbiamo rischiato nulla. Nella ripresa, dopo la rete subita, non c'è stata la reazione che volevo. Non siamo più rimasti in partita ed è successo quanto avevamo fatto già contro il Mantova. Purtroppo non deve succedere ad una squadra come la nostra. Il 2 a 0 nasce da errori banali. Anche se subiamo un gol abbiamo il dovere di restare in partita, c'era ancora tanto tempo. È mancata la rabbia per riprendere in mano la partita e dopo la seconda rete abbiamo rischiato di subire la terza. Ho rivisto alcune situazioni già viste nella partita contro il Mantova a gennaio. È una questione di testa, motivazione e determinazione. Possiamo e dobbiamo fare di più. Si può prendere gol, ma voglio vedere la reazione da parte dei miei. Ho visto poca lucidità, abbiamo perso la testa, rischiando di subire molte più reti. Non è bastata la lezione di Mantova, così non va. Nella ripresa potevo cambiare undici uomini, non sarebbe cambiato nulla. Non c'entrano sistemi di gioco o sostituzioni, serve stare sul pezzo. Le partite vanno sudate, come abbiamo fatto sino ad oggi. Mi spiace per una prestazione del genere, simile contro la Giana Erminio. Forse oggi abbiamo fatto meglio nel primo tempo, ma sono incazzato per la non reazione dopo il primo gol. Siamo dispiaciuti perché stiamo lavorando in funzione dei playoff, ma la squadra non mi è proprio piaciuta dopo le reti subite. Ora dobbiamo stare zitti e pedale. Le chiacchiere sono finite. Una spiegazione? È difficile, perché è una sommatoria di aspetti. Parlerò con i ragazzi e capirò che cosa è successo. Domani abbiamo quest'amichevole con l'Udinese per dare minutaggio a chi ha giocato meno e dare chance a qualche Primavera. Chi ha giocato oggi riposerà».