Padova, mister Torrente: «Serve una punta? Sapete come la penso, chiedete al direttore Mirabelli»

Non c'è pace per l'attacco del Padova di Vincenzo Torrente. Nelle ore in cui sfuma Guerra della Feralpisalò, direzione Juventus Next Gen, nell'amichevole contro la Luparense si fermano in via precauzionale Liguori, Bortolussi e De Marchi. Praticamente tutto l'attacco attuale del Padova 23-24. A 15 giorni dal debutto contro il Mantova, decisamente notizie poco rassicuranti per Torrente. «Nei giorni scorsi abbiamo fatto un lavoro importante a livello fisico», riconosce l'allenatore biancoscudato. «Oggi abbiamo perso tre attaccanti in una gara sola. Liguori durante il riscaldamento, Bortolussi per un problema al dito e poi dopo 5' della ripresa subito De Marchi per un problema al ginocchio destro».

Come stanno i 3 attaccanti? «Liguori ha sentito un fastidio durante il riscaldamento ed abbiamo preferito non rischiarlo. Bortolussi ha preso un pestone al piede, mentre De Marchi ha una leggera distorsione al ginocchio destro. Siamo rimasti senza punte, ma la squadra in questo momento ha carichi di lavoro importanti da smaltire e deve ritrovare la brillantezza e la velocità. In questo periodo è tutto normale. Ho visto la squadra meglio rispetto al Campodarsego».

Ora più che mai, serve un rinforzo dal mercato. Non crede? «Parlatene con il direttore Mirabelli. Io ho già espresso il mio pensiero. Sul mercato parlate con Mirabelli».

Il Padova ha faticato, ma Russini ha destato buone impressioni, nonostante sia sul mercato. «Russini sta facendo bene, così come De Marchi. Stanno sfruttando le occasioni che sto dando ad entrambi. Sono felice delle loro prestazioni, soprattutto di quella di Russini, perché è entrato bene in partita. Le cose migliori odierne le ha fatte lui. Oggi eravamo stanchi».

Altri spunti positivi del test contro la Luparense? «Solo che abbiamo messo minutaggio. Gli aspetti negativi sicuramente il fatto che perdiamo sempre qualche giocatore per infortunio. Spero che chi si è fermato contro la Luparense non sia nulla di preoccupante. L'unico grave, in questo momento, è Villa. Cretella, Capelli e Calabrese sono tutti recuperabili per la prossima settimana».

Mancano 15 giorni all'inizio del campionato, è il momento di alzare l'asticella? «Lo faremo con un miglioramento generale della condizione fisica. Siamo stati poco lucidi in fase di costruzione e nelle uscite solo a volte abbiamo fatto alcuni movimenti prestabiliti che ci hanno permesso di andare alla conclusione. Dobbiamo lavorare sulla rapidità per farci trovare pronti al campionato. È tutto programmato».

Come valuti la convivenza in mezzo al campo tra Radrezza e Dezi? «Possono fare meglio tutti, non solo loro due. Tutta la squadra può fare meglio, anche se perdere tre punte in una sola partita non so quante volte succede. I carichi di lavoro si sono fatti sentire».

Sei preoccupato della sterilità offensiva della squadra? «Quello che serve lo sapete, poi parlate con il direttore. Mi aspetto uomini che migliorino la rosa».