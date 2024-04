Padova, mister Torrente: «Serve un ambiente positivo ed ottimista se vogliamo realizzare i nostri sogni»

Dopo una nottata in cui è stato difficile prendere sonno, il tecnico del Padova Vincenzo Torrente torna a parlare della sfida contro il Catania, ma soprattutto amplia l'analisi non solo alla partita, ma anche sul momento della squadra e la condizione psicologica dei suoi giocatori all'indomani della finale. Queste le dichirazioni del condottiero biancoscudato: «Sappiamo cosa ci attenderà contro le squadre del centro sud. Purtroppo con Nicolini abbiamo avuto esperienze negative, ma non voglio cercare alibi. C’è rammarico perché nelle due gare potevamo fare meglio, tanto all’andata, come nel ritorno. I dettagli sono determinanti, l’avevo detto alla vigilia che ci voleva la partita perfetta in tutti i sensi. Quando si gioca in Sud Italia serve carattere e personalità, capendo come serve giocare, lottando anche contro l'ambiente e gestendo le pressioni che si vengono a creare. Le due partite con il Catania ci devono insegnare molto. Dobbiamo adattarci anche al VAR, stando più attenti. Poi quest’ultimo va usato, magari anche bene, vedi nell’episodio del rigore. La gara si è complicata con il rosso di Delli Carri e 42’ in 10 contro 11 ed abbiamo subito tre gol allo scadere di tre tempi su quattro. È uno step che dobbiamo migliorare. Le partite mi hanno detto che alcuni giocatori sono abituati a queste partite, altri meno. Quando si giocano sfide decisive, non sono permessi errori. Serve essere concreti, tanto in avanti quanto in difesa. Ultimamente stiamo prendendo qualche gol in più del solito. Squadra fragile psicologicamente? Dobbiamo lavorare sulla testa ed è uno step che dobbiamo migliorare. Sono d’accordo con il presidente. Purtroppo succede ancora e non ho visto miglioramenti. Lo ripeto tutti i giorni: dopo l’1-0 bisogna continuare a giocare come sappiamo. Poi si può soffrire, ma serve continuare a proporre gioco. Credo sia una questione generale, non afferente ad un reparto. Al momento siamo ancora secondi ed abbiamo possibilità di disputare i playoff. Serve ottimismo, altrimenti non si vince. Dobbiamo essere ottimisti e positivi. Sappiamo che c’è da lavorare tanto e migliorare, ma serve posività. La Coppa è stata una delusione, ma bisogna guardare in avanti. Capisco i tifosi e le delusioni del passato, ma in questo momento - l’ho detto già tante volte - i ragazzi si nutrono dell’affetto dei tifosi. Contro la Pergolettese ho apprezzato gli ultras che hanno supportato i giocatori alla fine del primo tempo. È determinante per vincere. Questo è fondamentale se si vogliono ottenere gli obiettivi sognati. I ragazzi sono molto sensibili agli umori dell’ambiente. Cosa si può fare per spezzare questo circolo? Conosco solo il lavoro e le vittorie, con quest’ultime che avvengono attraverso la quotidianità. Ieri abbiamo subito gol evitabili, frutto di errori di concentrazione. L’entusiasmo arriverà con i risultati positivi. Capelli? L’ho inserito perché mancavano pochi minuti ai tempi regolamentari ed eravamo in 10. Ho lasciato in Palombi in avanti e Capelli poteva essere utile in fascia. Poi è arrivato il gol e nei supplementari ho messo Zamparo, giocatori fisico che poteva aiutare sulle palle inattive difensive e offensive. Con dispiacere ho tolto Capelli perché a centrocampo andava bene come eravamo messi e non volevo abbassarmi troppo. Questa è stata la scelta. So che era entrato da poco, ma la valutazioni sono state fatte prettamente per una questione tattica».