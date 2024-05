Padova, Nicola Valente: «Abbiamo una squadra pazzesca. La piazza si aspetta tanto da me e non mi tiro indietro»

Lui sa come si fa. Per informazioni chiedere proprio al suo attuale condottiero, Massimo Oddo, quando due anni fa con la maglia del Palermo distrusse i sogni biancoscudati in finale. Correva l’anno 2022. Oggi Nicola Valente è pronto a calarsi nell’atmosfera del “dentro o fuori”, questa volta con la maglia biancoscudata. A margine della Padel Partner Cup 2024 dedicata ai partner Biancoscudati all’interno del centro Mister Padel in via Levico a Mestrino (PD), l’ala del Padova ha descritto l’attesa playoff con la serenità di chi ha già affrontato questo tipo di gare: «Sono molto contento», riconosce l’esterno offensivo nato a Zevio, provincia di Verona, al Padova da fine gennaio. «Piano piano ho ripreso la mia forma migliore. Spiace essermi fermato dopo il Renate quando stavo andando proprio bene. Entrare nei meccanismi, arrivando a gennaio, non è mai facile, ma i miei compagni mi hanno sempre aiutato. L’infortunio mi ha fatto perdere del tempo, ma adesso voglio disputare questi playoff al meglio».

Da Torrente ad Oddo sempre nel segno del 4-3-3, sempre largo a sinistra. «Il mister come prima cosa mi ha detto scherzando che sono il bastardo, che gli ha fatto perdere la finale due anni fa. Scherzi a parte, Oddo mi ha dato fiducia fin dal primo momento e mi ha chiesto di essere me stesso. Devo dire che ha dato una bella sterzata all’umore della squadra e ci voleva. Anche se non c’è nulla da dire sul prima, con mister Torrente, ci voleva uno con la caratura di Oddo in questo sprint finale».

Due anni fa il Palermo non era il favorito per vincere i playoff, ma era una squadra che stava bene mentalmente. Vedi qualche analogia tra quella squadra e questo Padova? «Con i siciliani eravamo a 1000 con la testa a maggio, dopo avere attraversato momento difficili durante la stagione proprio come questa squadra. Vedo che a livello mentale anche noi ci stiamo arrivando bene. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, anche perché abbiamo una squadra pazzesca. Possiamo fare qualcosa di importante in questi playoff».

Questa squadra è tra le migliori in cui hai mai giocato? «Escluso il Palermo della B, probabilmente si. Abbiamo due squadre, perché nessuno fa rimpiangere chi non gioca. Siamo veramente completi in tutti i reparti».

Senti che dal tuo punto di vista, devi ancora esprimere il tuo massimo potenziale? «Assolutamente. Mi sono confrontato con il mister e so che la piazza si aspetta tanto da me. Ne sono consapevole e non mi tiro indietro da questa pressione. Voglio far vedere il Valente in questi playoff. Ammetto di avere fatto un po’ di fatica, ma sto lavorando per rientrare al massimo».

L’attesa verso il 21 maggio vi pesa? «È un momento che ci permette di lavorare ancora meglio per affrontare i playoff al meglio».