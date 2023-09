Calcio, il Padova cala il tris: contro il Novara termina 2-0, è primo posto in classifica

Tris servito, e primo posto: il Padova batte 2-0 il Novara nella sfida valevole per la quarta giornata del girone A di serie C, e balza in vetta alla classifica con Mantova e Virtus Verona.

La cronaca

Il Novara prova sin da subito a dimostrare di non aver alcun timore reverenziale nei confronti dei biancoscudati, i quali però alzano sin da subito il baricentro facendo capire che l'obiettivo di giornata è conquistare i tre punti. La prima vera occasione arriva al 27esimo minuto ed è firmata Liguori, la cui girata al volo viene respinta da Desjardins, il quale però non si ripete un giro di lancette più tardi: Capelli imbecca in mezzo all'area Varas, che si abbassa per colpire di testa beffando l'estremo difensore dei piemontesi segnando così il primo gol di un ecuadoregno con la maglia del Calcio Padova. Il Novara a questo punto si sveglia, sfiorando la rete del pareggio con Khailoti, che trova però sulla sua strada Radrezza, che salva miracolosamente sulla linea. Al 38esimo il raddoppio dei biancoscudati con un'azione personale di Bortolussi, che sfonda per vie centrali e segna il suo primo gol stagionale con un potente diagonale di destro. Anche a inizio ripresa il Padova non smette di attaccare, sfiorando il gol con Delli Carri e Liguori, i cui diagonali al volo terminano però a lato.

Il tabellino

PADOVA – NOVARA 2-0

Marcatori: Varas al 28′ pt, Bortolussi al 38′ pt

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri, Capelli, Fusi (Bianchi dal 23’ st), Radrezza, Varas (Dezi dal 38’ st), Favale (Villa dal 23’ st); Bortolussi (Russini dal 38’st), Liguori (Palombi dal 30’ st). A disposizione: Zanellati, Calabrese, Granata, Leoni, Kirwan, De Marchi. All. Torrente

NOVARA (4-3-3): Desjardins, Boccia (Caradonna dal 30’ st), Scaringi, Khailoti, Urso; Catania(38’st Donadio), Ranieri, Bagatti (Prinelli dal 14’ st) Savini (Calcagni dal 14’ st), Rossetti, D’Orazio (Gerardini dal 14’ st). A disposizione: Boscolo, Menegaldo, Bonaccorsi, Bertoncinj, Di Munno, Gerbino, Saidi, Fragomeni, Migliardi, Speranza, Scappini. All. Buzzegoli

Arbitro: Tchato di Aprilia