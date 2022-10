Calcio, il Padova sfida il Novara nel big match del girone A di serie C

Quando si avvicina il giorno della sfida la testa non può che andare a quella maledetta finale playoff, dove a spuntarla furono i piemontesi, che andarono in serie A. La speranza, ovviamente, è che ora l'esito sia differente: appuntamento per domani, domenica 23 ottobre, alle ore 14.30 allo stadio Euganeo, quando Padova e Novara torneranno ad affrontarsi nel big match della decima giornata del girone A di serie C.

Padova-Novara

Le due squadre arrivano all'appuntamento con stati d'animo differenti: i Biancoscudati sono reduci dalla vittoria per 0-2 ottenuta nel turno infrasettimanale contro la Triestina e si trovano ora al secondo posto in classifica in coabitazione con Lecco e Pordenone, a un solo punto dalla vetta (occupata dal Renate), mentre il Novara vuole interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive. La partita sarà visivile su ElevenSport.