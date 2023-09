Il Padova studia da grande: obiettivo tre punti con il Novara

Torna in campo stasera 20 settembre alle 20,45 allo stadio Euganeo Il Padova di mister Torrente. E' inutile nascondersi, contro il Novara di mister Buzzegoli relegato nei bassifondi della classifica con un punto in cascina, i biancoscudati hanno l'opportunità di dare continuità ai risultati e di inanellare la terza vittoria consecutiva. La gioia conquistata in extremis contro i "grigi" al Moccagatta potrebbe essere quel valore aggiunto psicologico in grado di dare ancora più consapevolezza al Padova. La stagione è lunghissima, ci sono formazioni sulla carta che se la giocheranno fino a maggio per il passaggio diretto in B. Ebbene, i biancoscudati vogliono far parte di questa festa con la speranza, alla resa dei conti, di mettersi l'abito da regina.

I giocatori convocati da mister Buzzegoli

PORTIERI: Boscolo Palo, Desjardins, Menegaldo; DIFENSORI: Bertoncini, Boccia, Bonaccorsi, Caradonna, Khailoti, Migliardi, Saidi, Scaringi, Urso; CENTROCAMPISTI: Bagatti, Calcagni, Di Munno, Fragomeni, Gerbino, Prinelli, Ranieri, Savini, Speranza; ATTACCANTI: Catania, Donadio, D’Orazio, Gerardini, Rossetti, Scappini

I giocatori convocati da Torrente

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Mangiaracina, 99 Zanellati; DIFENSORI: 4 Belli, 25 Calabrese, 13 Crescenzi, 2 Delli Carri, 30 Favale, 23 Granata, 26 Kirwan, 5 Leoni, 14 Villa; CENTROCAMPISTI: 15 Bianchi, 17 Capelli, 11 Dezi, 8 Fusi, 10 Radrezza, 7 Varas; ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 9 De Marchi, 21 Liguori, 19 Palombi, 77 Russini

Il dettaglio della quarta giornata

Albinoleffe-Pro Patria; Arzignano-Alessandria; Lumezzane-Fiorenzuola; Pro Vercelli-Pro Sesto; Trento-Legnago Salus; Giana Erminio-Mantova; Padova-Novara; Renate-Atalanta U23; Virtus Verona-L.R. Vicenza