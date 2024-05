Padova, oggi riprende il lavoro verso i playoff. Francesco Peghin: «Il gruppo è coeso e può farci sognare»

Dopo qualche giorno di necessario riposo per ricaricare le pile, il Padova di Oddo riprende in mattinata, sotto un cielo piovoso e da nord dell'Inghilterra, la preparazione in vista dei playoff. Da ufficializzare le due amichevoli che si disputeranno in questo periodo, il 21 maggio ci sarà la gara d'andata del secondo turno nazionale. Su questo ed altri temi ha parlato nei giorni scorsi il presidente Peghin, qui con alcune dichiarazioni riportate dal Gazzettino: «Il rinvio dell’inizio dei playoff cambia poco perché sono tre giorni in più: il periodo per la preparazione rimane lungo, ma questo tempo può dare a Oddo la possibilità di inserirsi ancora meglio e trasmettere ai ragazzi i suoi schemi oltre al fatto che organizzeremo delle amichevoli per fare respirare il clima partita. Nel girone di ritorno abbiamo fatto nove punti in meno rispetto a quello d’andata, che è stato davvero super: qualcosa è mancato, non mi riferisco solo alla sconfitta nello scontro diretto ma anche a un paio di occasioni che il Mantova ci aveva dato per poter rientrare e che noi non abbiamo saputo sfruttare. La squadra ha potuto imparare da questi errori, inclusa la finale di Coppa Italia, per farne tesoro in vista dei playoff perché il gruppo è coeso e può farci sognare. In questa prima annata da presidente ho capito che non sono i budget a fare la squadra vincente. Quando ho iniziato c’era un clima un po’ disfattistico perché il Padova non aveva lo stesso budget di Vicenza e Triestina, ma alla luce delle squadre che hanno vinto il campionato, si è capito che se si riesce a trovare la formula giusta tra l’allenatore e un gruppo di ragazzi che hanno voglia e capacità, si può fare bene senza esagerare e senza portare il club in situazioni economiche difficili»