Padova, Joseph Oughourlian: «Spero possano arrivare soddisfazioni già quest'anno»

Durante l'intervallo di Padova-Arzignano a caldo, le parole del proprietario del Calcio Padova Joseph Oughourlian. «Era da tanto tempo che non c'ero a Padova. A febbraio dell’anno scorso tutti avevano dubbi sulla società, sul direttore sportivo, sull’allenatore e sulla squadra. Mi piace questo gruppo e secondo me è fra i più forti che abbiamo avuto. Abbiamo un team molto bello e forte, vedo tutti i ragazzi motivati , poi è chiaro che ci sono anche gli avversari. Due anni fa abbiamo trovato un Südtirol che ha preso solo nove gol, oggi c’è il Mantova che sta facendo un grande campionato. Mercato? Abbiamo trovato un modo di spendere meno e in modo intelligente. Non escludo che possiamo fare anche qualche vendita. Soddisfazioni spero possano arrivare già quest’anno, se non sarà così sono sicuro che verranno più avanti perché questa è la strada giusta. Non abbiamo abbandonato il settore giovanile e stiamo investendo molto sui nostri ragazzi. Peghin? Importantissimo, ha dato e sta dando tanto al club. È importante avere un punto di riferimento come lui nella società, sa parlare con la squadra e con l’allenatore. Porta tanto al club a livello sportivo. Non porta stress, ma ha una presenza fondamentale per la squadra. Abbiamo un grande presidente e ho trovato un grande socio».