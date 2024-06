Padova, il passo d'addio di Antonio Donnarumma: «Anni fantastici, grazie per avermi accolto e trattato come uno di voi»

Un lungo messaggio sui social per chiudere 3 anni ricchi di passione, amore e grandi parate. Antonio Donnarumma, dopo 120 presenze in questo ultimo triennio, non sarà più un giocatore del Padova. Nessun rinnovo - rifiutato - con la società padovana, niente chioccia per il giovane Fortin. Il nativo di Castellamare di Stabia dal 1 luglio 2024 sarà libero di accordarsi con il progetto sportivo che lo aggrada maggiormente. Dal suo profilo Instagram, un messaggio toccante per il tifo e per tutti i padovani:

Cari Biancoscudati,

Ci tenevo a ringraziarvi personalmente per questi anni fantastici.

Dal mio arrivo a Padova nel 2021, ho dato a questa città, a questa società e soprattutto a voi tifosi, tutto quello che avevo in me. In cambio, siete stati per me una famiglia che mi ha dato tutto l'amore e il supporto che potessi desiderare.

Purtroppo, non per mia volontà, oggi mi trovo ad annunciare che il mio percorso a Padova è giunto al termine. Aver indossato questi colori per più di 100 presenze, molte delle quali da vostro capitano, è stato sicuramente uno dei momenti più orgogliosi della mia carriera.

Vi ringrazio con tutto il cuore. Sarò per sempre vostro sostenitore - grazie per avermi accolto e trattato come uno di voi.

Un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra, agli allenatori e a tutto lo staff per il loro sostegno, la loro dedizione e il loro impegno. Senza di voi, questo fantastico percorso non sarebbe stato possibile.

Un abbraccio,

Antonio Donnarumma