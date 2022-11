Il pareggio conquistato allo stadio Garilli di Piacenza contro il fanalino di coda del campionato di serie C1 girone A suona un po' come una mezza sconfitta per il Padova. La compagina biancoscudata era andata in Emilia con ben altri obiettivi. A caldo, subito dopo il match Bruno Caneo non nasconde la sua amarezza e chiede maggiore concretezza al suo gruppo.

Le parole del mister

«A parte gli episodi potevamo chiudere la partita. Abbiamo fatto un passo indietro per quanto riguarda la personalità. Dovevamo gestire un incontro che si era incanalato bene. Abbiamo fatto delle cose interessanti, ma abbiamo smesso di giocare troppo presto e non va bene. In vantaggio 1-0 devi essere più concreto e chiuderla, soprattutto se ambisci ad un certo tipo di campionato. I ragazzi hanno saputo soffrire, il secondo gol lo avevamo anche fatto, ma non è valso niente. Siamo stati rinunciatari, avevamo un centrocampo giovane che sta faticando in questi frangenti. Radrezza? Ci siamo messi col centrocampo a tre, facevamo fatica a reggere ritmo e palleggio, ho preferito proteggere la squadra. Dobbiamo fare mea culpa, un punto settimana scorsa, due oggi, fanno tre punti, potevamo essere a 21 conti alla mano. Adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare il campionato, la Coppa non ci interessa molto, abbiamo la possibilità di dare spazio a chi gioca meno. Si riparte con lo spirito che contraddistingue un professionista, pensando a quello che potevamo fare di più. Davanti non stiamo rendendo per quanto la squadra propone, prima o poi ci sbloccheremo e porteranno punti importanti. Ceravolo? Nelle ultime partite le prestazioni sono positive. Piacenza? Sono riusciti a strappare un punto anche meritato per come hanno giocato, ma mi hanno detto che quello di Franchini era dentro di mezzo metro. Il rigore di Cesarini? L’ha cercato lui, se era rigore quello allora vale tutto. Abbiamo fatto meno di quel che sappiamo, e alla fine la paghi».

Prossimi impegni

Giovedì 3 novembre il Padova torna in campo tra le mura amiche contro l'Imolese per il secondo turno di Coppa Italia. Domenica 6 novembre, invece, sarà ancora campionato con la sfida Padova-Arzignano, valevole per la dodicesima giornata. Non ci sarà tra i convocati di Bruno Caneo, Gasbarro, che negli ultimi secondi della sfida contro il Piacenza ha rimediato un cartellino rosso. Fondamentale, tuttavia, sarà tornare alla vittoria per non perdere di vista il pacchetto di squadra che sta al momento guidando la classifica.