Vigilia di Padova Pergolettese: c'è una cinquina da vendicare

Domani, 4 febbraio, torna in campo la Lega Pro girone A e il Padova alle 14,30 tra le mura amiche dello stadio Euganeo attende la Pergolettese. Non sarà una partita come le altre. I biancoscudati di mister Torrente vogliono vendicare il 5-0 patito nel girone d'andata. Una sconfitta che ha lasciato il segno nel gruppo e che domani dovrà trasformarsi in energia positiva per la conquista dei tre punti. Una vittoria, in questo momento della stagione, è fondamentale per tornare a coltivare il sogno play off.

Capitolo formazione, Vincenzo Torrente non potrà contare sugli squalificati Liguori e Jelenic a cui si aggiungono gli infortunati Crivello e Gasbarro.

La classifica dopo 25 giornate

Pordenone 45, FeralpiSalò, Pro Sesto 43, Lecco 42, Vicenza 41, Pro Patria, Renate 39, Novara 37, Arzignano 35, Padova, Juventus U23 34, Pro Vercelli 33, AlbinoLeffe 31, Trento, Mantova 30, Virtus Verona 28, Sangiuliano 27, Pergolettese 26, Piacenza 23, Triestina 19.

La ventiseiesima giornata

Mantova-Virtus Verona, Triestina-Pro Sesto, Juventus U23-Piacenza, Arzignano-Pordenone, Pro Patria-Vicenza, Novara-AlbinoLeffe, Pro Vercelli-FeralpiSalò, Padova-Pergolettese, Renate-Trento, Sangiuliano-Lecco