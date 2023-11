Padova, Pietro Fusi: «Sabato dobbiamo tornare a fare i tre punti, magari con un mio gol»

Arrivato in sordina in casa Padova, ci ha messo pochissimo per conquistare il cuore calcistico di Torrente e quello emotivo dei tifosi biancoscudati. Lo dicono le sensazioni, lo dicono i numeri, con 619' disputati tra campionato. Pietro Fusi, 25 anni da Segrate, provincia di Milano, anche contro il Vicenza ha sfiorato il gol in almeno due occasioni, certificando che lui in mezzo al campo è imprescindibile. «Nel primo tempo ho avuto una grande chance, è vero, ma la gara di Vicenza l'archiviamo con grande consapevolezza nei nostri valori. Siamo stati bravi a combattere e riequilibrare la sfida. É stata un'emozione incredibile giocare di fronte a quella gente».

Non avevi mai giocato davanti a 10000 spettatori. «Il mister mi prendeva in giro nel pre dicendomi "ti porto il pannolino", ma è stato molto bello. Nessun timore, ma ci ha caricato molto salutare i tifosi prima della partita».

Con quel rigore di Radrezza ad aumentare i decibel emotivi. «Ci aveva detto in settimana che avrebbe fatto lo scavetto, ma non pensavo l'avrebbe fatto sul serio. Ha preso il pallone ed ha segnato! É stato un matto a farlo, che personalità».

A proposito di personalità, il Padova al Menti è sempre rimasto in partita. É d'accordo con quest'analisi? «Ce lo dice sempre mister Torrente di restare sempre attaccati al match, perché il gol in qualche modo lo riusciamo sempre a fare».

Tu invece sei sempre più responsabilizzato all'interno del gruppo, con tanti minuti da titolare. «Essere schiarato dal mister mi dà fiducia. Sono orgoglioso di contribuire con le mie energie a questo gruppo».

Ti manca solo il gol? «Si, nel derby è mancato, speriamo di farlo la prossima».

La Giana Erminio è una squadra che conosci bene. Che gara ti aspetti? «Complicata, perché loro si chiuderanno. Hanno punte veloci che possono crearci difficoltà. Stiamo lavorando sulle giocate preventive a livello difensivo, mentre sarà importante sbloccare la sfida in fretta».

Anche per ritrovare i 3 punti in fretta. «Ad ottobre abbiamo perso tre punte in un sol colpo, al tempo stesso non voglio ricercare alibi. Abbiamo preso gol da polli nelle ultime sfide e in qualche caso potevamo fare di più. Sabato dobbiamo tornare a fare i tre punti per far sentire la nostra presenza su questo campionato. Penso che Palombi e Liguori torneranno in gruppo per la Giana e sono sicuro che ci aiuteranno».

Due ottime notizie, vero? «Si, al tempo stesso siamo fiduciosi di ogni compagno, non solo di loro due».

Ti aspettavi un impatto del genere in questo Padova? «Pensavo di poter dare una mano fin dall'inizio e sono contento della continuità che sto avendo. I tifosi mi vogliono bene e mi caricano molto. Voglio continuare così e come gruppo puntiamo a vincere il campionato».

Le antagoniste sono Mantova e Triestina o il Vicenza può ancora rientrare in corsa? «Anche il Vicenza può rientrare in corsa, ma noi dobbiamo puntare solo a noi stessi».

Sei da quattro mesi a Padova, ti senti padovano? «Mi sento parte della città. Abito in centro,paseggio spesso al mattino e quando incontro dei turisti, spesso mi chiedono dove si trovano i monumenti, mi sento padovano oramai. Padova non è una città assillante, vivo tranquillamente. Quando qualche tifoso mi chiede la foto mi fermo sempre volentieri».