Contro la Virtus per vendicare la sconfitta dei play off

Domani sera 24 settembre alle 18,30 allo stadio Euganeo si gioca la quinta giornata del campionato di Lega Pro girone A. Il Padova di Vincenzo Torrente affronta la Virtus Verona. Le due compagini si trovano in vetta alla classifica. Ecco che dal risultato di viale Nereo Rocco si raccoglieranno importanti riscontri sul futuro della stagione. Non è ancora una partita decisiva, ma se i biancoscudati riuscissero a centrare il bersaglio pieno, sarebbe la quarta vittoria consecutiva. Un importante biglietto da visita da sventolare in faccia alle altre contendenti alla Serie B diretta.

Padova con il dente avvelenato

Il 15 maggio scorso, a sorpresa, il Padova è uscito dai play off promozione dopo una clamorosa e inaspettata sconfitta a domicilio proprio contro il Virtus Verona. Ebbene, da quel ko i biancoscudati dovranno dimostrare di aver imparato la lezione, di aver trovato un buon assetto grazie anche ai nuovi innesti del mercato estivo. Vincere significherebbe anche vendicare quella brutta sconfitta maturata in zona Cesarini che di fatto rovinò la primavera non solo della società, ma anche di tutti i tifosi che hanno a cuore il biancoscudo. Non bisognerà, tuttavia, prendere sotto gamba l'impegno perchè il Virtus Verona non è più una meteora, ma è ormai diventata una realtà nella Lega Pro.

I convocati del Padova

PORTIERI: 1 Donnarumma, 12 Rossi, 99 Zanellati; DIFENSORI: 4 Belli, 25 Calabrese, 13 Crescenzi, 2 Delli Carri, 30 Favale, 23 Granata, 26 Kirwan, 5 Leoni, 14 Villa; CENTROCAMPISTI: 15 Bianchi, 17 Capelli, 8 Fusi, 10 Radrezza, 7 Varas; ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 9 De Marchi, 21 Liguori, 19 Palombi, 77 Russini

La quinta giornata

Alessandria-Lumezzane 14.00; Fiorenzuola-Trento 14.00; Novara-Giana Erminio 14.00; Pro Patria-Triestina 14.00; Vicenza-Pergolettese 16.15; Legnago-Renate 18.30; Mantova-Albinoleffe 18.30; Padova-Virtus Verona 18.30; Pro Sesto-Arzignano 18.30; Atalanta U23-Pro Vercelli 20.45