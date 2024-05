Padova, presidente Peghin: «Complimenti al Vicenza, siamo mancati nelle gare decisive questa stagione»

Ci mette la faccia lui a livello societario, come sempre in questi mesi. Il presidente Francesco Peghin cerca di analizzare a caldo l'eliminazione contro il Vicenza, dimostrando la consueta signorilità e sportività. Queste le parole del presidente padovano: «Oggi é il momento della delusione e non é il momento migliore per un’analisi a mente fredda. Faccio i complimenti al Vicenza e gli auguro in bocca al lupo per il proseguo dei playoff. Ora è difficile fare riflessioni, i playoff sono un torneo che con logiche a sé. Il Padova ha fatto una buona stagione, siamo arrivati secondi, ma non siamo riusciti a raggiungere il sogno ed obiettivo che desideravamo. Siamo mancati nelle gare decisive, tranne quella contro la Triestina. Abbiamo affrontato la squadra più forte del lotto, il dispiacere c’è per non essere riusciti a contrastarli. Nel girone di ritorno non siamo stati efficaci come nel girone d’andata, ma siamo arrivati davanti a tante squadre. Nei playoff si sperava questo gruppo facesse un salto in avanti, ma così non è stato. Ora è tempo di riflessioni, ma speriamo di ripartire e costruire una squadra per inseguire il nostro sogno. Mirabelli? Non entro in considerazioni a caldo. Ci siederemo più avanti per un’analisi più completa della stagione. Dico solo che noi vogliamo fare il bene del Padova».