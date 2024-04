Padova, Presidente Peghin: «Ora è il momento di restare compatti. La squadra deve migliorare psicologicamente»

La delusione è ancora percepibile nell'atmosfera del ritiro siciliano del Padova. Un day after complesso da vivere, anche se il presidente Peghin cerca punti di vista importanti per stimolare all'immediata reazione l'ambiente e la squadra. «C’era più gente di quella prevista? Ci siamo rimasti molto male, l’ho detto a Marani. Secondo noi il Catania avrebbe dovuto invitare, almeno come gesto, un centinaio di bambini padovani. Marani mi ha dato delle spiegazioni, ma noi rimaniamo della nostra opinione. Non ci passerà con le giustificazioni date, anche dopo la multa subita nel girone d’andata. L’arbitraggio del ritorno di Nicolini? Sulle designazioni è un tema sempre difficile. Cerco di restare sullo sport. Ci sono stati episodi dubbi vero, ma ognuno è artefice del proprio destino. La delusione resta per essere andati due volte in vantaggio e non abbiamo chiuso la sfida. Potevamo essere superiori, ma non siamo stati più forti di certe situazioni. Spero sia una lezione per il futuro della squadra, soprattutto in ottica playoff. Ambiente in preda alla negatività? I tifosi hanno un’emotività maggiore rispetto a chi gestisce ed hanno sempre ragione. Ora bisogna compattarsi intorno alla squadra. Abbiamo la possibilità di vincere i playoff, ma dobbiamo migliorare, soprattutto a livello psicologico. Passata la delusione e il dispiacere - io stesso lo sono perché ci tenevo alla Coppa - ora serve fronte unito e creare un ambiente positivo per inseguire il nostro sogno. L’aspetto tecnico in questa squadra mi sembra secondario. Dopo il primo gol avevamo due reti di vantaggio ed ho visto una squadra che si è ripiegata su stessa, con poca autostima. E la stessa cosa è successa dopo il pari di Perrotta. Psicologicamente vedo una squadra che deve crescere. Spesso dopo la prima rete vedo una squadra timorosa, che tende a subire. C’è da riflettere e migliorare in questo senso. Invito la città e la stampa alla positività, perché la negatività non porta cose buone».